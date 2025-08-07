Riqueza comunitaria con paz y bienestar para el campo poblano

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta encabezó la entrega de 3.9 millones de pesos de apoyos para el campo poblano y 13 millones del Programa de Obra Comunitaria.

Productoras y productores de la región reconocieron los beneficios del Programa Transformación al Campo, a través de insumos que fortalecen sus cultivos.

TIANGUISMANALCO, Pue.- Para el productor de la comunidad de Santo Domingo Atoyatempan, en el municipio de Atlixco, Abel Ramírez, actualmente no cuentan con los recursos suficientes para rentar un tractor y trabajar sus cultivos, por ello reconoció el apoyo histórico que representan los módulos de maquinaria que pone a su alcance el gobierno del Estado que encabeza Alejandro Armenta.

Así como el señor Abel, 467 familias recibieron apoyos del Programa para la Transformación del Campo de manos del ejecutivo estatal, con una inversión de 3.9 millones de pesos. Asimismo entregó más de 13 millones de pesos para 57 proyectos de Obra Comunitaria en la región.

En su mensaje el gobernador Alejandro Armenta dijo que su gobierno tiene el objetivo de generar riqueza comunitaria a través del sector primario para que todas y todos tengan las mismas oportunidades, a través de programas que atienden la marginación, pobreza y vulnerabilidad, como es el Programa de Obra Comunitaria y para la Transformación del Campo. Destacó que buscan fomentar el consumo de lo Hecho en Puebla y en México, así como aprovechar el talento local para generar desarrollo. "La riqueza comunitaria es entender que Puebla es un estado rico. Somos un gobierno que aprovecha los recursos naturales, energéticos y la capacidad de la población organizada", afirmó.

Ante casi 4 mil asistentes, el mandatario recordó que en Puebla se vive una revolución tecnológica en el campo, porque eso es lo que se merece la gente de escasos recursos. Por ello, a través de los Módulos de Maquinaria se atiende la pobreza alimentaria que viven más de 400 mil familias que se dedican al campo y no pueden sembrar. Además adelantó que el próximo año se adquirirán 100 tractores más en apoyo a las y los productores poblanos.

En su intervención, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, destacó que el campo es un sector estratégico para el gobernador Alejandro Armenta, alineados a la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para lograr la soberanía alimentaria con justicia social. "Creemos en un campo donde nadie se quede atrás y que cada apoyo se traduzca en bienestar colectivo", apuntó la secretaria, al mencionar que los apoyos otorgados son de la mejor calidad para fortalecer sus unidades de producción.

Destacó que la región sobresale por generar una derrama económica de más de mil millones de pesos en la producción de flor de maceta y de corte. Detalló que Puebla a nivel nacional ocupa el primer lugar en producción de Flor de Cempasúchil y tercero en Flor de Noche Buena. Resaltó que a través del programa de desarrollo pecuario se van a entregar en el estado 120 millones de pesos en apoyo en material genético de ganado bovino, caprino y ovino, con razas que se adaptan a las diferentes condiciones climatológicas, dijo que serán mil 763 cabezas de ganado.

El señor Gabriel Castillo originario de la comunidad de San Jerónimo Coyula, en el municipio de Atlixco, fue otro beneficiario durante el evento, recibió una acémila, la cual aseguró será de gran utilidad en el campo, resaltó que con dicho apoyo se ahorra un importante recurso, mismo que será ocupado en la compra de útiles para sus hijos.

Por último, el presidente municipal de Tianguismanalco, Juan Pérez Moral, señaló que los programas como apoyo al campo y a la educación, impulsados por el mandatario estatal, son un éxito. Señaló que con los insumos al campo y la maquinaria se refuerzan los cultivos de las y los productores de la región.