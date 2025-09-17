Ricardo Gallardo se mantiene entre los gobernadores mejor evaluados del país

El ranking Mitofsky lo ubica en el tercer lugar nacional y por cuarta ocasión consecutiva en el primer lugar de la región bajío.

Con un incremento en el porcentaje de aprobación con respecto al mes de julio, el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona se ubicó el pasado mes de agosto en el tercer lugar nacional entre los mandatarios estatales mejor evaluados del país y por cuarto mes consecutivo en el primer lugar de la región bajío.

El más reciente Ranking Mitofsky, difundido por el diario El Economista, asigna al titular del Ejecutivo potosino una calificación del 54.4 por ciento de aprobación ciudadana, sólo por debajo de las gobernadoras de Ciudad de México y Quintana Roo, Clara Brugada y Mar Lezama, respectivamente.

El mandatario potosino mantiene desde el inicio de su gobierno un alto grado de aprobación debido a las acciones estratégicas impulsadas por su administración.

Tan sólo en este su cuarto año de gestión, Gallardo Cardona fortaleció la movilidad con una vía alterna a la zona industrial, un puente vehicular sobre el circuito Potosí y la supercarretera a Ahualulco-Zacatecas. Además, implementó el Programa Tu Casa, Tu Apoyo consistente en la entrega de predios y ayuda para la construcción de vivienda y el de Apoyo Seguro al Estudiante, a través del cual todos los estudiantes de educación básica tienen seguro contra accidentes, entre otras acciones relevantes.