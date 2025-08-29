Ricardo Gallardo le cumple a potosinos al entregar Vía Alterna

⁠El proyecto fue abandonado por la herencia maldita y el Gobernador del Estado lo retomó y mejoró con la nueva prolongación Salk para una movilidad sin límites.

Después del abandono de la herencia maldita que dejó botado el proyecto, el Gobernador del Estado de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, puso en operación la nueva Vía Alterna Sur, que conecta las prolongaciones Juárez y Salk, con el eje 122 y con la avenida CFE, contribuyendo de manera inmediata a desahogar el congestionamiento vehicular en la carretera 57.

Al reafirmar el compromiso con las y los potosinos que tendrán un ahorro en el tiempo de traslado y con los sectores industrial y empresarial que contarán con una vía rápida y segura para el desplazamiento de trabajadores y productos, el Mandatario Estatal resaltó que en el proyecto rescatado y ampliado se invirtieron más de 713 millones de pesos.

La nueva Vía Alterna parte desde la prolongación de la avenida Juárez hasta el Eje 122, cuenta con una extensión de mil 110 metros lineales, además de un puente que pasa por las vías del tren, que incluyó una conexión con la prolongación de avenida Salk de más de 5 kilómetros y una glorieta para una mejor vialidad, lo que generará mayor plusvalía a los hogares y a las empresas cercanas a la construcción.

Gallardo Cardona expuso que estas obras integrales reducirán en 30 por ciento el tráfico de la carretera 57, "le vamos a dar a las familias potosinas más tiempo de calidad con sus familias, con sus hijos e hijas, con sus padres y madres, porque se perdía más de una hora para ir a trabajar todos los días". También destacó que la iniciativa privada gana como las y los empresarios inmobiliarios de la zona.