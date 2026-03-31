Reportan en CDMX más de 60,000 fugas de agua

Entre 2020 y hasta inicios de diciembre pasado fueron reportadas y atendidas más de 60,000 fugas de agua en la Ciudad de México, según datos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

De acuerdo con información obtenida mediante una solicitud de información con folio 093219025000983, el año pasado, hasta el 11 de diciembre, se reportaron y atendieron 9,884 fugas en la red primaria y secundaria.

Según los datos oficiales en 2023 se contabilizaron 11,249 casos, cifra que bajó a 10,408 en 2024.

En contraste, las fugas reportadas y atendidas aumentaron de manera sostenida entre 2020 y 2023; para el primero de los años se reportaron y atendieron 8,907 fugas; en 2021, 9,416, en 2022, 11,128 y para 2023 se registraron 11,249.

Alcaldías con más fugas

Por otro lado, a nivel territorial, la Gustavo A. Madero se mantuvo como la demarcación con mayor número de fugas, entre 2020 y diciembre del 2025, con 13,079; le siguió Iztapalapa (6,241); Tlalpan (5,215); Álvaro Obregón (5,189) y Coyoacán (4,715).

En contraste, las alcaldías con menor incidencia fueron Iztacalco (1,033); Milpa Alta (1,193); Venustiano Carranza (1,353); Cuajimalpa (1,561) y Magdalena Contreras (2,141).

E reporte destacó que en todos los años analizados —de 2020 a 2025— el número de fugas atendidas coincide con las reportadas, lo que indica una cobertura total en la reparación de los casos detectados por las autoridades.

Incrementos y bajas

En cinco alcaldías aumentaron las fugas reportadas y atendidas entre 2024 y diciembre de 2025; Álvaro Obregón destacó ya que reportó 448 casos; mientras a tres semanas de concluir el año pasado ya registraba 1,454, que significa 224.6%; Magdalena Contreras fue de 312 a 378 (24%); Cuajimalpa de 185 a 226; Tláhuac de 446 a 510 (14.3%) y Milpa Alta de 224 a 243 (8.4%).

La Gustavo A. Madero se mantuvo como la demarcación con mayor número de fugas, entre 2020 y diciembre del 2025, con 13,079; le siguió Iztapalapa (6,241); Tlalpan (5,215); Álvaro Obregón (5,189) y Coyoacán (4,715).