Registran a 39 presas con menos de 50% de su llenado

Un total de 39 presas, de las 210 que en conjunto tienen la capacidad de almacenar 92 % del agua de los embalses del país, registraron niveles inferiores a 50% de su capacidad, algunas de ellas ubicándose en zonas con alguna intensidad de sequía.

De acuerdo con los datos dados a conocer en la última sesión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, estos embalses suman un volumen total de 8,336 millones de metros cúbicos (Mm3), dicha cifra es mayor a la de la semana del 15 de septiembre cuando había 43 presas con dichas condiciones y un almacenamiento de 7,943 Mm3.

En la presentación dada a conocer en la sesión, se pudo apreciar que al menos 20 embalses se encuentran muy cerca o dentro de zonas con algún tipo de afectación por sequía, la cual va desde anormalmente seco hasta sequía extrema.

Tal es el caso de las presas Abelardo L. Rodríguez, en Baja California; Cuauhtémoc, La Angostura, El Molinito, Abelardo Rodríguez Lujan, Ignacio R. Alatorre en Sonora.

El mismo paso para la presa La Amistad y Centenario en Coahuila, o Falcón y Las Blancas en Nuevo León y Tamaulipas, entra otras.

Por otro lado, se registraron 39 presas con niveles entre 50 y 75% de su capacidad, dicho número es menor a las 40 que se registraron una semana antes. En cuanto al volumen, para la fecha más actual sumaban 38,886 Mm3 y el dato anterior fue de 42,348 millones.

En otra categoría, se ubicaron las presas entre 75 y 100% de su llenado, para esta semana, el dato fue de 60 embalses con un total de 26,119 millones de metros cúbicos. El dato anterior fue de 50 presas con un volumen de 17,943 Mm3.

Finalmente, se tienen registros de 72 presas con un volumen de llenado mayor a 100% de su capacidad, en total suman un volumen de 6,683 millones de metros cúbicos.

En esta categoría se registró una caída con lo que se refiere al dato del 15 de septiembre, pues en ese momento se contabilizaron 77 presas con un almacenamiento promedio de 7,213 millones.

Aspectos generales

En total, las 210 grandes presas del país tuvieron un almacenamiento total de 80,024 millones de metros cúbicos, dicha cifra representa un aumento de seis por ciento.

“Algo importante a mencionar es que con las lluvias que se han presentado en las últimas semanas se ha tenido escurrimientos en las cuencas de aportación de estas presas por lo que el volumen en conjunto ha tenido un incremento de 4,500 millones de metros cúbicos”, refirió Daniel Arriaga, subgerente de Hidrología Operativa de la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, de la Subdirección General Técnica de Conagua.

Sin embargo, a pesar de las lluvias si se compara el volumen total de las 210 grandes presas del país que es de 80,024 millones con el promedio histórico existe una diferencia de 3,398 millones de metros cúbicos lo que representa un déficit de 4 por ciento. Este mismo caso se repitió a lo largo del 2025.