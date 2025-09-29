Reconoce Adán Augusto ingresos extras por 80 mdp

El fin de semana el senador de Morena, Adán Augusto López aceptó que, derivado de su actividad profesional, recibió más de 80 millones de pesos extra en sus cuentas.

“Pues sí, que aclare, que aclare el senador”, instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el viernes pasado cuestionada sobre los enredos financieros de Adán Augusto.

Prácticamente de inmediato, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores convocó a conferencia de prensa el pasado viernes.

En ella, el exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco negó que haya diferencias de ingresos entre lo reportado en sus declaraciones fiscales y patrimoniales y confirmó que durante 2023 y 2024 tuvo ingresos por 80 millones de pesos.

“En relación a los ingresos de los ejercicios 2023 y 2024, los míos se encuentran debidamente declarados y pagados los impuestos correspondientes. En la declaración patrimonial, como ya expliqué, se desglosa de manera diferente, pero hay coincidencia’’, aseguró.

Y calificó de “intento de manipulación’’ informativa el contenido del reportaje que la víspera transmitió la empresa Televisa sobre sus ingresos en donde cuestiona que los excedentes no fueron reportados en sus declaraciones patrimoniales, además de que los depósitos vienen de cercanos en su gobierno en Tabasco u empresas supuestamente fachada.

“A ver, no actúe de manera dolosa, como lo hicieron en el reportaje (…) Yo, de manera directa, nunca otorgué ningún contrato a (la empresa) Rabatte, nunca (…) Mi gobierno, no sé. Pero yo, no (…) Yo no otorgué ningún contrato a esa empresa que usted menciona”, respondió a pregunta específica sobre la información difundida.

Reiteró que los “ataques” en su contra “llevan un solo objetivo: dañar al movimiento” político del que forma parte, y que tiene identificado al o los responsables de las filtraciones de información sobre sus ingresos.

Por último, descartó de nueva cuenta la posibilidad de separarse voluntariamente del cargo de senador para facilitar la investigación contra Hernán Bermúdez Requena, a quien nombró como su secretario de Seguridad pública cuando fue gobernador de Tabasco y hoy bajo proceso penal señalado de liderar durante su desempeño como funcionario el grupo criminal La Barredora.

“Mis compañeros tuvieron a bien designarme coordinador parlamentario por los seis años de la Legislatura. Ahí consta, por escrito (...) Yo tomo la decisión de nombrar a Hernán Bermúdez (…) Durante el tiempo que yo fui gobernador, estuvo en el 2020 y en el 2021 conmigo, hasta el mes de agosto, 26 de agosto, que yo dejé de ser gobernador. Lo repito, yo en esa época nunca tuve alguna notificación, algún indicio de posibles actividades ilícitas. No tengo yo, este, mayor conocimiento de eso”.