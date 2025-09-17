PRI propone declarar al cártel venezolano de los Soles como organización terrorista

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Senadores promueve, a través de Alejandro Moreno Cárdenas, declarar al cártel venezolano de los Soles y a todos los grupos criminales que operan en México como organizaciones terroristas.

"El Senado de la República exhorta a la Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en el ámbito de las atribuciones que le confiere la Ley de Seguridad Nacional y a través del Consejo de Seguridad Nacional que preside, declare al denominado ‘Cártel de los Soles’ como organización terrorista, en virtud de las amenazas que representa para la seguridad nacional y regional, así como a todas aquellas organizaciones del crimen organizado que operan en territorio nacional y que, mediante el uso sistemático de la violencia, ponen en riesgo la vida de la población, el Estado de derecho y la soberanía de la nación", cita el punto de acuerdo presentado por el presidente nacional del PRI.

En conferencia de prensa, el senador campechano recordó que los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Perú ya declararon a los cárteles de las drogas y grupos criminales que operan en sus respectivas demarcaciones como terroristas.

"Y eso se tiene que hacer y se tiene que denunciar; esto es en consonancia con declaratorias en otros países. Lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos, lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Perú y eso se tiene que trabajar para tener una mayor cooperación regional, una cooperación hemisférica y no tolerar que el gobierno haga pactos con el crimen organizado y se llene de criminales para destruir nuestro país", afirmó Moreno Cárdenas.

Posteriormente, llamó, vía redes sociales, a todos los senadores a respaldar su propuesta.

“Hacemos un llamado firme a todas las fuerzas políticas para que lo respalden (el punto de acuerdo) con su voto a favor. No debe haber medias tintas cuando se trata de la seguridad de México.

“La amenaza no reconoce fronteras, por eso es indispensable una estrategia de integración hemisférica que enfrente con decisión a quienes atentan contra la seguridad de nuestros pueblos", cita el mensaje que publicó en X.

Desde la perspectiva del priista, es imprescindible que la política de seguridad del Estado mexicano se oriente a nombrar y reconocer con precisión jurídica las amenazas que enfrenta.

"Ello no significa ceder a presiones externas ni comprometer la soberanía nacional, sino asumir con responsabilidad que fenómenos como el Cártel de los Soles y sus conexiones con cárteles mexicanos representan una amenaza real y concreta a la paz pública, a la gobernabilidad y al Estado de derecho.

"Declarar a estas estructuras como organizaciones terroristas no implica renunciar a la defensa de los derechos fundamentales; por el contrario, fortalece la capacidad del Estado para proteger a la ciudadanía, garantizar el orden constitucional y promover la cooperación internacional en materia de seguridad hemisférica", explicó.

Para Moreno Cárdenas, "el crimen organizado trasnacional, del que las redes del narcotráfico constituyen el ejemplo más claro, no sólo afecta a México: se trata de un fenómeno hemisférico que erosiona democracias, corrompe instituciones y atenta contra la soberanía de los Estados".

El reconocimiento jurídico de dichas organizaciones como terroristas, aseguró, facilita la articulación de mecanismos internacionales de inteligencia, persecución y sanción, al tiempo que refuerza el compromiso de México con los estándares internacionales en materia de seguridad y combate al crimen trasnacional.

