El PRI promueve la anulación de la elección judicial

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, informó de la presentación de denuncias ciudadanas formales ante organismos nacionales e internacionales con el propósito de declarar la nulidad de los resultados de la primera elección judicial de la historia de México.

"Vamos a presentar como ciudadanos las denuncias claras, con los argumentos, para solicitar que se anule esa elección judicial. Y lo vamos a hacer aquí y en todas las instancias para que verdaderamente ese atropello no sólo democrático, esa farsa que se dio no se consume porque termina de capturar los poderes del país iremos rumbo a un gobierno autoritario, a una dictadura, y a estos de Morena no les importa… Esas acciones tomaremos ante la farsa más grande en ese cochinero que hicieron".

En conferencia de prensa en la Cámara de Senadores, el senador campechano explicó que entre los argumentos jurídicos que sustentan las denuncias a presentar destacan el número elevado de votos nulos y la participación abierta del Gobierno federal en la elección de ministros, magistrados y jueces, nivel federal y en 19 entidades federativas del país, para movilizar y acarrear votantes a las urnas.

A decir del priista, en la elección de ayer "se consumó una gran farsa que no tuvo nada de democrática’’; con “95% de abstencionismo", estimó, "la elección no puede ser válida".

Moreno Cárdenas puso en duda que 13 millones de ciudadanos hayan acudido a las urnas a votar, como informaron las autoridades electorales, porque ello supondría que 154.7 ciudadanos acudieron a votar en cada una de los 84,000 casillas instaladas y que lo hicieron en cuatro minutos en promedio, cuando está documentado que el tiempo mínimo para votar fueron ocho minutos.

A lo más, calculó, votaron cinco millones de ciudadanos.

"Es inaceptable que estos cínicos, sinvergüenzas y mentirosos de Morena quieran construir la narrativa desde su partido y el gobierno de que fue una elección con una enorme participación, donde la gente acudió a votar a las casillas cuando todos los mexicanos y mexicanas vimos que hubo cero participación.

"Hay que levantar la voz y no permitir que este proceso judicial, que es una aberración, destruya el sistema democrático de nuestro país".

Bloque opositor

Por lo que respecta a los comicios de alcaldes en Durango y Veracruz, presumió que, sin alianza, su partido ganó 44 municipios en ambos estados, pero consideró también que la elección demostró que si hubieran contendido el PAN, PRI y MC en coalición, habrían “sacado de la competencia’’ al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Un bloque opositor rumbo a los comicios federales intermedios de 2017, vaticinó, arrebataría la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados.

