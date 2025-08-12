Prevén lluvias de intensas a fuertes en 20 estados del país

En las 32 entidades federativas del país continuarán hoy las lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias puntuales intensas en regiones de Campeche (oeste); muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo; fuertes en Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México y Tlaxcala; intervalos de chubascos en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, así como lluvias aisladas en Baja California.

De manera oficial, la dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que se prevén vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Sonora; de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y con posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

El pronóstico meteorológico indica que continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso en entidades ubicadas en el norte del país y en los litorales del Pacífico mexicano, Golfo de México y la península de Yucatán.

“Por lo anterior, se pronostican temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius en Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y oeste); de 40 a 45 grados en Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste y noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste); de 35 a 40 grados en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (sur), Coahuila, Tabasco, Campeche y Yucatán, y de 30 a 35 grados en San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz, Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo’’, cita el reporte del SMN.

Esta mañana se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en las montañas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Bajo el agua

En la Ciudad de México, la lluvia atípica de gran intensidad registrada la madrugada de ayer provocó encharcamientos, la suspensión temporal de operaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AIBJ) por segundo día consecutivo y el cierre de estaciones del Metro.

“Hasta el momento, se han desviado 16 vuelos, tres han sido cancelados y 120 presentan demoras, con un total de 19,500 pasajeros afectados”, informó el AIBJ.