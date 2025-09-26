Trump presiona a Microsoft para despedir a su jefa de asuntos globales y exfuncionaria de Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el viernes a Microsoft que despida a su jefa de asuntos globales, Lisa Monaco, una ex alta funcionaria de la administración de Joe Biden.

"Opino que Microsoft debería poner fin inmediatamente al contrato laboral de Lisa Monaco", escribió Trump en su red social Truth, calificando a la mujer de "corrupta".

Microsoft reclutó a Monaco para el cargo donde, según Trump, manejará información "extremadamente sensible".

"Ella representa un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, especialmente dado los contratos que vinculan a Microsoft con el Estado estadounidense", afirmó el presidente, al destacar que Monaco fue fiscal general adjunta del gobierno de Biden (2021-2025) cuando se presentaron casos penales en su contra.

Desde su regreso a la presidencia en enero, el presidente republicano ha tomado una serie de medidas punitivas contra figuras a las que percibe como opositores o enemigos políticos.

El exdirector del FBI James Comey, un destacado crítico de Trump, fue acusado de dos cargos criminales el jueves, y el mandatario dijo el viernes que espera que haya más inculpaciones.

El mandatario acusa a estos exfuncionarios de haber conducido una "caza de brujas" en su contra.

El republicano, de 79 años, que ha sido objeto de dos procedimientos de destitución y de varios juicios, dio recientemente instrucciones a su fiscal general para intensificar las acciones legales contra sus adversarios.