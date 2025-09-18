Prevé Senado parlamento abierto

La Cámara de Senadores analizará mediante el procedimiento de parlamento abierto la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reformar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“Nos parece que es un tema de la mayor relevancia, de la mayor importancia, que debe ser analizado en sus méritos y que debemos de darnos el tiempo, el método, la manera para escuchar inquietudes y preocupaciones e incluso para orear los pros y las contras que puedan representar cada una de las materias de modificación”, informó Javier Corral.

Por el grupo parlamentario del PAN, Ricardo Anaya, su coordinador, anunció que durante el proceso de discusión pública y en comisiones darán la batalla en contra de la iniciativa presidencial, que quiere “privar a los ciudadanos de su derecho de defenderse de actos ilegales de la autoridad”.

Posibles afectados

Aseguró que la reforma propuesta “va a acabar afectando a cientos de miles de personas, particularmente a los que menos tienen”.

“Cuando haya daños ambientales masivos, si no demuestras que a ti te causa un perjuicio distinto, diferenciado al del resto de las personas, no vas ni siquiera a poder promover el amparo. Es una barbaridad lo que están haciendo. Es el endurecimiento del régimen. Es acabar con una de las pocas figuras con las que todavía los ciudadanos se podían defender de un gobierno autoritario”, expresó.

Manuel Añorve, coordinador del grupo parlamentario priista, informó que su partido votará en contra.

Recordó que los conversatorios públicos en que se discutió la también iniciativa presidencial para reformar la Ley de Telecomunicaciones terminó en “simulatorios”.