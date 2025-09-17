Presentan el Bienal de oriGIn 2025 que se llevará a cabo en Morelia

Cada dos años, oriGIn, la organización global más importante en materia de indicaciones geográficas con sede en Suiza, realiza una importante reunión de intercambio de buenas prácticas entre expertos y grupos de interés en temas relacionados con las indicaciones geográficas.

Gracias al trabajo que ha hecho el Gobierno de Michoacán en materia de protección e impulso a las indicaciones geográficas, este año dicha reunión se llevará a cabo en Morelia, capital de la entidad, los próximos 8,9 y 10 de octubre.

Durante la presentación en las instalaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en la Ciudad de México, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció el respaldo que ha dado el INPI para lograr que la capital michoacana pudiera ser sede de esta reunión internacional y reconoció la lucha que existe en el país en materia de leyes industriales e indicaciones geográficas.

“Fue todo un tema para avanzar en que México reconociera tanto las marcas de certificación, como las indicaciones geográficas. Aquí estamos en México y hay que decirlo en dos paralelos del mundo, porque las marcas colectivas y las marcas de certificación son derivadas de la legislación anglosajona norteamericana y las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en la otra parte del mundo que es Europa, que reconoce con este grado mayor los productos auténticos locales geográficamente”, afirmó Bedolla.

Por su parte, Castor Estrada Robles, director de la casa de las artesanías del Estado de Michoacán, dio a conocer que este año, con motivo de los 50 años de relaciones diplomáticas entre Irlanda y la República Mexicana, en la cumbre se tendrá la participación especial del Irish Whisky.

Explicó que este evento tiene como objetivo que los productores nacionales y locales que asistan adquieran modelos de intercambio de desarrollo con modelos exitosos de otras partes del planeta.