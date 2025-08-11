Piden participación de todas las fuerzas políticas para elaboración de enmienda

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que es indispensable que la próxima reforma electoral incluya la voz de todos los actores políticos, la ciudadanía, la academia y especialistas, y no sea dictada desde una comisión dominada por Morena, pues se consolidaría un Estados autoritario.

A través de un posicionamiento, el líder panista dijo confiar en la palabra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre que habrá apertura para que todas las fuerzas políticas participen en la elaboración de la reforma electoral.

Ya que advirtió que una reforma elaborada únicamente por el bloque del oficialismo “sería un golpe mortal para la democracia mexicana y consolidaría un Estado autoritario”.

En este contexto, adelantó que su partido buscará impulsar una reforma de gran calado que contemple: segunda vuelta en la elección presidencial, elecciones primarias, voto electrónico, gobiernos de coalición, nulidad de la elección por crimen organizado y la eliminación de la sobrerrepresentación.

Tricolor señala

Por otro lado, el PRI en la Cámara de Diputados acusó que Morena busca un “traje a la medida y consolidar una dictadura” con esta reforma electoral.

Según lo expresado por el diputado del PRI, Arturo Yáñez Cuéllar, es preocupante la nueva reforma electoral que impulsa el gobierno federal, en donde se busca eliminar el financiamiento a los partidos políticos, pues con ello, en las campañas políticas se intentará presionar a los beneficiarios de los programas sociales y el recurso del mismo gobierno poderlo invertir en el partido y dejar fuera a los demás institutos políticos.

Sobre la posibilidad de una alianza para que no avance esta reforma, afirmó que se continuará con una estrategia de comunicación para buscar el diálogo, y con ello, ser una oposición fuerte y firme, al recordar que en algunas votaciones se ha pedido a MC que se sume a esta causa, pero a veces vota en conjunto con Morena.