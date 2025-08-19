Piden liberar a defensor ambiental

Organizaciones internacionales, nacionales y comunitarias de Oaxaca exigieron la liberación inmediata e incondicional de Pablo López Alavez, indígena zapoteco y defensor del bosque de San Isidro Aloapam, quien permanece preso desde el 15 de agosto de 2010, pese a múltiples señalamientos de violaciones a sus derechos humanos.

El caso de López Alavez ha sido calificado por organismos internacionales como una detención arbitraria. De acuerdo con los denunciantes, fue arrestado sin orden judicial, torturado y sometido a malos tratos durante su reclusión.

Mientras que el 6 de marzo de 2025, el Primer Juzgado de Conclusión de Causas Penales Tradicionales de Oaxaca emitió una nueva sentencia que reinstauró el proceso en su contra y lo condenó nuevamente a 30 años de prisión por homicidio agravado, una resolución que ya había sido revocada en 2017.

Según narraron Serapaz, Front Line Defenders, la Red TDT, entre otras ONG, la decisión judicial fue emitida el mismo día de la última audiencia, sin tomar en cuenta pruebas y argumentos de la defensa que demostraban que el defensor ambiental se encontraba en otro lugar cuando ocurrieron los hechos.

También, que la persecución contra el defensor afectó a su familia, pues su esposa, Yolanda Pérez Cruz, y sus hijos tuvieron que abandonar su comunidad por amenazas y hostigamiento, convirtiéndose en desplazados internos bajo medidas cautelares de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). La situación, denuncian, provocó afectaciones a la salud de Pérez Cruz, así como desarraigo cultural y social.