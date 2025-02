Piden criterios al INE para validar votos en elección

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE que emita criterios para determinar con “total claridad” los motivos por los que se validarán o anularán los votos emitidos en la elección judicial del próximo 1 de junio.

Tras avalar el modelo de boletas electorales para magistraturas de circuito y personas juzgadoras de distrito que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE), el pleno de la Sala Superior del TEPJF aprovechó el asunto para vincular al órgano electoral “para que emita los criterios aplicables al escrutinio y cómputo de la votación en el que se determine con total claridad lo concerniente a la validez o nulidad de los votos”.

Lo anterior, al reconocer que el modelo de la boleta electoral podría generar confusión del electorado, pese a que las reglas para la validez o nulidad de los votos se encuentran establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en el DOF el 14 de octubre de 2024.

Asimismo, el Tribunal Electoral ordenó al INE a que tome las medidas necesarias a efecto de que las personas que no saben leer ni escribir, así como las que se encuentren impedidas físicamente, puedan ser asistidas por una persona de su confianza al momento de emitir su voto.

Complejidad en boletas

Durante la discusión de estos asuntos, la magistrada Janine Otálora Malassis consideró, sobre el diseño de las boletas, que no es un asunto menor ya que se trata de clarificar a la ciudadanía las opciones por las que podrá votar el día de la jornada electoral, por ello, insistió que “las boletas aprobadas para estas elecciones, para estos cargos son, en efecto, confusas y no comparto la conclusión del proyecto, por lo que estimo que sí podrían conducir al error de la ciudadanía”, advirtió.

En el mismo sentido, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sostuvo que la falta de claridad, de simplicidad de la boleta, puede confundir a los votantes.

Consideró que aunque el INE optó por seguir una regla que está en la Constitución, la cual ordena a los candidatos en orden alfabético del apellido, también se pudo organizar ese orden alfabético de otra manera, como puede ser por especialidad.

Por su parte, la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso, reconoció que el diseño de las boletas de la elección judicial es complejo, no obstante, defendió que en este proceso electoral inédito, dicho diseño también va a estar a prueba y se podrán perfeccionar en el futuro.

“Evidentemente me parece que no es un diseño de las boletas, pues lo más didáctico posible, o sea, eso no lo podemos negar, me parece que es evidente; son boletas que tienen mucha información (...) Creo que podemos coincidir todas y todos en que es compleja, sí, es una boleta que, por el diseño mismo de la propia elección tiene muchos nombres, que son las candidaturas que quedaron.

“Yo lo que creo, asumiendo, que siempre hay una manera de cómo perfeccionar las cosas, me parece que hoy estamos en este proceso electoral inédito con un diseño que también va a estar a prueba”, dijo.