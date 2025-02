Perfilan en comisiones de Cámara Alta aprobar hoy las reformas al Infonavit

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores, anticipó Ricardo Anaya Cortés, votará en contra de la minuta por la que se reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda con orientación social, porque es “confiscatoria”.

“Adelanto, nuestro voto va a ser absolutamente en contra de esa reforma confiscatoria. Es una reforma que literalmente les roba sus ahorros a los trabajadores”, afirmó el coordinador de la bancada senatorial panista.

A pregunta específica sobre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien asegura que no se tocará el dinero de los trabajadores, respondió:

“Entonces, miente quien sostiene que ese dinero no es de los trabajadores. Miente quien sostiene que no implica confiscar el dinero de los trabajadores y lo que les está pidiendo el gobierno a los trabajadores de México es un voto de confianza. Les está diciendo, ‘no se preocupen, aquí no vamos a cometer las torpezas que cometimos cuando construimos la refinería de Dos Bocas. Aquí no nos van a costar las casas el triple ni nos vamos a tardar el doble. Aquí sí vamos a ser buenísimos para construir’”.

Y se dijo incrédulo de que los trabajadores “quieran entregar sus ahorros para que el gobierno los meta a una empresa filial”; aseguró que “por supuesto que es una mentira decir que ese dinero no es de las y los trabajadores”.

La subcuenta de vivienda está en la cuenta de banco de la gente, dijo.

En el estado de cuenta de las afores, explicó, “hay un renglón que dice subcuenta de vivienda y ahí pueden estar acumulados 50,000, 200,000, 800,000 pesos. Ese es dinero no del gobierno, es dinero de cada trabajadora y de cada trabajador”.

“Y esta reforma lo que pretende es que el Infonavit pueda disponer de esos recursos que no son suyos, meterlos a una empresa que a nadie le va a rendir cuentas, le llaman empresa filial’’, insistió.

La minuta remitida por la Cámara de Diputados se prevé aprobar hoy por las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Trabajo y Previsión Social, y someterse mañana mismo a la discusión y votación del pleno cameral.