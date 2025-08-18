Pemex reafirma compromiso con Puebla; gobierno estatal recibe segunda entrega de asfalto

“No somos un gobierno ‘huachicolero’, por eso contamos con el apoyo de la presidenta y realizamos obras con un ahorro del 68 por ciento”: Alejandro Armenta.

El titular de la Oficina para la Gestión de Pemex, José Manuel Chávez Guzmán, subrayó que ante el buen uso de los insumos, nuevamente se otorgan 3 mil 500 toneladas de cemento asfáltico AC-20.

La administración estatal inició con la rehabilitación de 10 vialidades en la capital, lo que representa 43.55 kilómetros, el equivalente a 436 calles.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con el anuncio de una segunda entrega de 3 mil 500 toneladas de material asfáltico por parte de PEMEX, el gobierno de Alejandro Armenta inició los trabajos de rehabilitación de 10 vialidades en el municipio de Puebla, que equivalen a 436 calles en el municipio de Puebla.

En representación del director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, el titular de la Oficina para la Gestión en Puebla, José Manuel Chávez Guzmán, refrendó el compromiso de la paraestatal con la entidad, al entregar 3 mil 500 toneladas de cemento asfáltico AC-20, similar cantidad a la entregada en una primera aportación. “En ningún otro estado se había hecho; aquí los productos de asfalto y combustibles donados están siendo muy bien aprovechados”, aseguró.

Al encabezar los trabajos de pavimentación del Camino al Batán, y acompañado por su esposa la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano, el gobernador de Puebla consideró que es una obra monumental la que se construye en la entidad, misma que se realiza con innovación, honestidad, pero sobre todo con acciones que hacen que el dinero rinda. “Estamos atentos a combatir la corrupción”.

El gobernador fue enfático al comparar que sí se hubieran realizado dichas obras por contrato, la inversión sería de 288 millones de pesos, pero detalló que actualmente una obra cuesta el 31.6 por ciento menos de lo que antes costaba, es decir, un ahorro del 68 por ciento, producto del trabajo en equipo con Pemex. “Tenemos todo el apoyo de la presidenta, porque no somos un gobierno huachicolero”.

En su intervención, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que la rehabilitación de las 10 vialidades representa 43.55 kilómetros, lo que equivale a 436 calles de 100 metros. Además la dependencia trabaja para fortalecer la Red Carretera Estatal con 14 obras de gran impacto, 13 de ellas se encuentran en proceso y una ya está terminada, las cuales suman una inversión contratada de 953 millones de pesos.

Detalló que las vías de comunicación a intervenir son: 12 Oriente, entre Avenida 24 Norte y calle Habana; Calzada Zavaleta, entre Bulevar Forjadores y bajo puente de la Recta a Cholula; Camino Real a Cholula, entre Calzada Zavaleta y Periférico Ecológico; Calle Independencia, entre Avenida 11 Sur y Avenida 16 de Septiembre; Camino al Batán, entre calle Quetzalcóatl - Nezahualcóyotl y Rotonda San Miguel; Bulevar Valsequillo, entre desviación a San Baltazar Tetela y Africam Safari; Carretera a San Baltazar Tetela, entre Bulevar Valsequillo y calle Hermanos Serdán; Avenida 24 Sur-Río Papagayo-Avenida José María Lafragua, entre Avenida 35 Oriente y Periférico Ecológico; Prolongación de la 11 Sur, entre el Puente del Río Atoyac y calle Zapotitlán; Rehabilitación y ampliación de la carretera Puebla a Tlaxcala, tramo calle Ignacio Zaragoza al límite con Tlaxcala.

En su intervención, el presidente municipal, Pepe Chedraui, resaltó el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para impulsar acciones en beneficio de las y los poblanos. Agradeció al gobernador Alejandro Armenta por la inversión destinada, y destacó que estos esfuerzos conjuntos fortalecen la infraestructura y la movilidad en la capital.

Como una exigencia legítima de la ciudadanía por generar paz con bienestar, la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, mencionó que el arranque de obra es una muestra del trabajo en conjunto para atender las causas desde la raíz, lo que permite a las y los jóvenes tener acceso digno y de calidad a sus escuelas.