Iztapalapa celebra la pasión de Cristo con sello de la UNESCO

La Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa comenzó su 183ª edición en la prehispánica demarcación de la Ciudad de México con el Domingo de Ramos, que recuerda la entrada de Jesús de Nazaret a Jerusalén, vitoreado con palmas y, tras el Viacrucis y la escena de la crucifixión en el Cerro de la Estrella, en memoria de los acontecimientos acaecidos en el Gólgota, culminará el próximo domingo con la resurrección, atrayendo la mirada de millones de espectadores.

Esta manifestación social, mezcla de tradición cultural y devocional, se remonta a 1833, cuando los vecinos suplicaron a la imagen del Señor de la Cuevita que pusiera fin a una mortífera epidemia del cólera morbus que azotaba la Cuenca de México. Al cesar la enfermedad, los fieles prometieron celebrar una procesión como agradecimiento.

Es así como cada año, los habitantes de los ocho barrios originarios de Iztapalapa –San Pablo, San Miguel, San Pedro, San José, La Asunción, San Lucas, San Ignacio y Santa Bárbara–, representados por el Comité Organizador de Semana Santa en Ixtapalapa A. C. (COSSIAC), llevan a cabo la escenificación de la Semana Santa con actores locales y textos reelaborados a partir de versiones muy antiguas del Nuevo Testamento.

Escena de la crucifixión en 2025. FOTO CUARTOSCURO

Este 2026, la representación de la Semana Santa en Iztapalapa, por primera vez en casi 200 años, se celebra con sello de la UNESCO, ya que apenas el 10 de diciembre de 2025, la "Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa" fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad durante la vigésima sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, en Nueva Delhi.

Cómo se logró la inscripción

Edaly Quiroz Moreno, subdirectora de Patrimonio Cultural Inmaterial, adscrita a la Dirección de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien estuvo presente en aquella sesión y acompañó al COSSIAC durante todo el proceso de presentación de la candidatura ante el organismo internacional, rememora aquel momento y detalla el itinerario que hizo posible esta distinción.

Refiere que "la inscripción es resultado de un camino que se remonta a 2008, cuando el COSSIAC impulsó el reconocimiento de la citada expresión como Patrimonio Cultural Inmaterial en el ámbito de la Ciudad de México, que fue conseguido en 2012; luego, a partir del 2021 se elabora el instrumento que permitió incorporarla en 2023 al Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México, hasta que finalmente el 31 de marzo de 2024 se ingresa el expediente en la UNESCO.

Edaly Quiroz subdirectora de Patrimonio Inmaterial INAH Foto: Francisco de Anda

Quiroz Moreno subraya que el elemento fundamental para la inscripción radica en el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad portadora, que desde 2021 emprendió, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura y del INAH, un riguroso proceso comunitario de reflexión y asunción de los compromisos que conlleva inscribir la Semana Santa de Iztapalapa en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial. "Fue un proceso comunitario real, no simulado ni académico, donde si bien las autoridades civiles y eclesiales coadyuvan, es la comunidad la que está al centro y la que decide, desde cómo contar la historia de la manifestación, qué elementos son realmente valiosos para ellos y qué medidas van a tomar para salvaguardala", enfatiza.

UNESCO reconoce la organización comunitaria

La manifestación no se inscribe en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial por su carácter religioso, pese a su contenido manifiesto, sino por lo que hay detrás: "la fortaleza de la organización comunitaria", explica Edaly Quiroz, lo que se traduce e impacta en procesos de fortalecimiento de la identidad local, cohesión social, desarrollo comunitario, incluso económico, promoción de la paz y la convivencia, cuidado del entorno social y natural y de comunión con otros pueblos.

"La Representación va más allá de su origen religioso y se ha convertido en una poderosa manifestación de organización comunitaria y un símbolo de identidad cultural en un contexto urbano avasallante (...) fortalece la cohesión social, promoviendo valores como la solidaridad, la hermandad, el respeto y la búsqueda del bien común", formula el expediente presentado en la UNESCO.

"Los conocimientos simbólicos, espirituales, históricos, teatrales, artesanales y escenográficos necesarios para la Representación se han transmitido a través de procesos organizativos comunitarios y familiares que han evolucionado a lo largo del tiempo", se añade.

La funcionaria comparte que, con base en experiencias anteriores y del trabajo realizado con la comunidad de Iztapalapa –recordemos que México ha inscrito 13 elementos en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO–, la metodología para gestionar y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial con las comunidades portadoras se ha vuelto cada vez más riguroso, a fin de garantizar la autenticidad de los procesos comunitarios y la transmisión del legado cultural. "Hemos afinado muy bien la metodología a partir de este expediente, trabajando conjuntamente con el COSSIAC y la Dirección General de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura, en su momento, y lo seguimos haciendo, ahora con la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, para garantizar que la tradición se siga transmitiendo de generación en generación, que no pierda su simbolismo, que no pierda ese componente comunitario y que no se comercialice o sobrecomercialice, que no se folclorice, y eso solamente se logra cuando la propia comunidad define los términos en los que quiere ser conocida".

Finalmente, Edaly Quiroz destaca que es la comunidad la que ha hecho prevalecer esta manifestación a lo largo de casi dos siglos. "Ha sobrevivido al desarrollo de la mancha urbana y a todos los procesos de transformación en una de las ciudades más grandes del mundo, a la Guerra Cristera de 1926, a la pandemia de Covid-19, y a varios intentos de otros entes que se la han querido apropiar. Creo que es esa fortaleza de la gente de los barrios originarios, cuyas formas de organización datan incluso desde la época prehispánica, lo que la comunidad internacional está reconociendo en esta manifestación cultural", concluye.

Fases de la celebración

En 1843 se realizó la primera representación.

Y cada año:

En diciembre

Se lanza la convocatoria para la representación de la Semana Santa del año siguiente.

4 de enero

Se elige a los actores y comienzan los ensayos y trabajos logísticos.

Semana Santa (marzo–abril)

Se realiza la representación, destacando el Domingo de Ramos, el Vía Crucis, La Crucifixión y la Resurrección.

3 de mayo

Concluye la representación con la bendición de la cruz.

+100 actores y actrices oriundos de uno de los ocho barrios originarios participan en la representación.

2 millones de espectadores presencian la representación cada año en Iztapalapa.

Las autoridades de la Alcaldía, Protección Civil de la Ciudad de México y la Diócesis de Iztapalapa actúan como coadyuvantes.