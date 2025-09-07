Ocho décadas de Estudios Churubusco resaltan en imagen del billete de Lotería Nacional

“Que este billete sea un símbolo de lo que somos capaces cuando celebramos juntos la grandeza de nuestro cine: un arte que preserva nuestras raíces, proyecta nuestra cultura y enaltece el talento mexicano que hoy inspira al mundo”: Olivia Salomón, titular de Lotería Nacional

Cristián Calónico Lucio, titular de Estudios Churubusco, mencionó que la develación del billete que se emite con Lotería Nacional es la primera actividad en torno al aniversario

El Sorteo Superior No. 2858 tiene un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y se celebrará el 5 de septiembre a las 20 horas

El 80° Aniversario de Estudios Churubusco Azteca se difundirá en todo el país a través del billete conmemorativo de Lotería Nacional, que dedica su Sorteo Superior No. 2858 al compromiso de esta institución con el cine mexicano, con la creación, talento y como punto de encuentro global para la comunidad creativa y cinematográfica.

Frente a representantes del sector cultural, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón expuso que con un billete conmemorativo la institución se suma al aniversario de Estudios Churubusco Azteca, lo que significa rendir tributo a la memoria y a la cultura del pueblo de México.

Al recordar que hay 3,000 películas y series que forman parte de la identidad colectiva del país, Olivia Salomón resaltó que el cine nacional no se puede entender sin los Estudios Churubusco, ya que con talento humano, infraestructura y vocación, han consolidado el estudio más importante de América Latina, símbolo vivo de la creatividad y del ingenio mexicano.

"El cine es mucho más que una industria: es identidad que nos une, motor económico que genera empleos, y poderosa herramienta social que refleja nuestra diversidad y da voz a quienes fueron invisibles, en ese sentido, son la casa donde México se cuenta a sí mismo, donde el arte retrata, critica y reinventa nuestra realidad, y donde se forjó un patrimonio cinematográfico que inspira a nuevas generaciones", afirmó.

De igual forma, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha destacado que el cine es clave para fortalecer la identidad, y su impulso a la cultura coloca al arte y al talento mexicano al centro de la vida pública. "Que este billete sea un símbolo de lo que somos capaces cuando celebramos juntos la grandeza de nuestro cine: un arte que preserva nuestras raíces, proyecta nuestra cultura y enaltece el talento mexicano que hoy inspira al mundo".

Además, la directora Olivia Salomón dio a conocer que, el próximo 15 de septiembre se realizará el Gran Sorteo Especial "México con M de Migrante", presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, un homenaje a las y los migrantes que siguen contribuyendo al desarrollo de México desde cualquier rincón del mundo. El sorteo ofrece una de las estructuras de premios más atractivas: más de 424 millones de pesos en premios y la posibilidad de ganar hasta 25.5 millones con un solo cachito.

Por su parte, el director general de Estudios Churubusco, Cristián Calónico Lucio, señaló que la develación del billete que se emite con Lotería Nacional es la primera actividad en torno al aniversario, iniciativa que surgió para formar parte de una institución con fines sociales que resguarda en sus cachitos la memoria y cultura mexicana: "Sus billetes son parte de celebraciones importantes de nuestro país”.

Compartió que las ocho décadas están dedicadas a reconocer a las y los trabajadores quienes son el sostén y alma de los estudios, por ello, en colaboración con Memoria Histórica se realizaron 2 libros, uno de los cuales, Estudios Churubusco: una memoria colectiva, incluye entrevistas y anécdotas con 27 empleados que relatan desde su perspectiva la historia de sus foros.

En el marco de los festejos dio a conocer que se transmitirán 30 cápsulas audiovisuales en Canal Once, Canal 14, Capital 21 y Canal 22. Con la Cineteca Nacional se realizará la exposición fotográfica “80 años de Estudios Churubusco Azteca, de ser la casa del cine mexicano, así como 3 conciertos con la Sociedad de Autores y Compositores de México: Concierto Gamex Sinfónico, Concierto filmográfico y Concierto Música en Corto, para finalizar con una exposición en las Rejas de Chapultepec.

El evento contó con la presencia de Gabriela Pulido Llano, titular de Memoria Histórica del Archivo General de la Nación; Patricia Pineda Rodríguez, directora del Centro de Música y Conciertos de la SACM; Marina Stavenhagen Vargas, directora general de la Cineteca Nacional, y Daniela Alatorre Benard, directora general del IMCINE.

Los datos del billete conmemorativo

Para el Sorteo Superior No. 2858 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, informó Olivia Salomón, así como una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas.

Se emitieron dos millones 400,000 cachitos, salieron a la venta en toda la República Mexicana y en miloteria.mx. La celebración del sorteo se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.