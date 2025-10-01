Nuevas medidas arancelarias no pretenden afectar a China, defiende subsecretario de Economía

El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, afirmó que con las nuevas medidas arancelarias planteadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no se busca afectar los intereses de China, sino proteger el mercado interno de nuestro país.

Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, para explicar la iniciativa de la mandataria mexicana para reformar diversas fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, Gutiérrez Romano destacó que estas modificaciones tiene como objetivo fortalecer el mercado nacional a través de la sustitución de importaciones de Asia y, con ello, mejorar la balanza comercial del país.

“Se reitera que esta medida no es una medida para afectar los intereses de China, de ninguna manera, con China tenemos un trabajo coordinado comercial importante, no es socio comercial de México, pero es un país al que respetamos y con el que queremos seguir trabajando comercialmente”, aseguró.

De igual forma, argumentó que el Plan México que impulsa el gobierno federal plantea medidas para proteger a sectores productivos como las autopartes, automóviles ligeros, plásticos, siderurgia, vestido, electrodomésticos, juguetes, textiles, muebles, papel cartón, aluminio, jabones vidrio, calzado, perfumes y cosméticos, quienes en diversas ocasiones han mostrado su preocupación por competencias “desleales”.

En este contexto, y ante las nuevas medidas arancelarias que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Comercio Exterior defendió ante diputados, que para imponer estas medidas, México respetó los límites máximos arancelarios de la organización Mundial de Comercio, aunado a que los montos se delimitaron por bloques de productos para evitar el “contrabando técnico”.

“Se propone limitar el contrabando técnico, al integrar todos los aranceles relacionados para que no se cuelguen de las fracciones que tiene bajo arancel; es decir, se cubren bloques de productos”, explicó.

Asimismo, indicó que las 1,463 fracciones arancelarias que plantea la iniciativa presidencial, tocarán a menos del 25% de las fracciones tarifarias, por lo que calculan un impacto de unos 59,000 millones de dólares en las importaciones de aquellos países que no tienen tratado con México; equivalentes al 8.6% de las importaciones nacionales. “No estamos hablando de algo que estuviera poniendo en riesgo nuestra planta productiva”, aseguró.

Además de que señaló que “China en particular y Asia en general, si bien es importante, no es una amenaza para la economía de México, y no se está utilizando a gran escala a México como un trampolín hacia Estados Unidos”.

Lo anterior al destacar que la inversión que tiene China en México es de 1.5 miles de millones de dólares, poco, “en comparación de la gran inversión extranjera que tiene Estados Unidos y Canadá en nuestro país”.

Finalmente, Gutiérrez Romano destacó que estas medidas buscan impulsar el mercado interno, así como un paquete arancelario orientado a proteger 325,000 empleos de los estados manufactureros del país. Así como evitar que México tenga una dependencia mayor al 50% con una misma nación.