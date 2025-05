Nayarit lidera con visión deportiva: construye una de las pocas Villas Olímpicas del país

Con esta obra, el estado demuestra su compromiso con el desarrollo del deporte de alto nivel, sumándose a las pocas entidades que cuentan con infraestructura especializada para el entrenamiento de élite.

Tepic, Nayarit, 28 de mayo de 2025. – El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero anunció la construcción de una Villa Deportiva Olímpica en la entidad, una de las pocas a nivel nacional. El complejo se edifica en la Unidad Deportiva Nayarit con una inversión superior a los 100 millones de pesos, y está diseñado para fortalecer el alto rendimiento y brindar atención integral a atletas locales. El mandatario reafirmó su compromiso con esta obra estratégica, clave para el desarrollo deportivo de Nayarit.

Durante un recorrido por el sitio, el mandatario estatal dejó en claro que no se permitirá dejar esta obra inconclusa y que se trabaja para entregar resultados antes del término de su administración:

“Ya no es el Nayarit en el que los padres de familia hacen cooperación para poder reunir los fondos para un transporte. Ya no es el Nayarit en el cual hay incertidumbre dónde van a llegar a alojarse, o dónde van a llegar a alimentarse. Los trabajos no se pueden interrumpir y debe de continuarse para terminar las villas que se encuentran en este lugar. No quiero que termine mi gobierno y haya dejado obras inconclusas. Me siento muy orgulloso, me siento muy comprometido con ustedes. Cada día más se acrecienta mi responsabilidad por cumplir hasta el último segundo para dejarles el patrimonio que ustedes merecen”, expresó el gobernador nayarita.

Este complejo contará con infraestructura de alto nivel, que permitirá a las y los deportistas entrenar sin necesidad de salir del estado. Las instalaciones incluirán un gimnasio totalmente equipado, una alberca semiolímpica, pista de atletismo de seis carriles y 200 metros, villas deportivas para 150 personas, un auditorio-cafetería con capacidad para 100 asistentes, gradas para 450 personas, trotapista, zonas de acceso, estacionamiento con 104 cajones y jardines exteriores.

Por su parte, la directora general del Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte (INCUFID), Carolina Lugo Robles, destacó la trascendencia de este proyecto para la comunidad deportiva:

“Pronto Nayarit estará presumiendo su primer Villa Deportiva Olímpica, como lo tienen muchos estados potencia, que en esta administración se haría realidad el sueño de todas y todos nosotros, de los cuales en algún momento tuvimos que partir hacia otros lugares en busca de oportunidades, muchas y muchos de ustedes tendrán la oportunidad de tocar el mejor nivel, tanto deportivo, como personal. Gobernador, de nuevo, en nombre de toda la comunidad deportiva, muchas gracias. Le pido, por favor, no se canse de apoyar y de respaldar a nuestras atletas, entrenadoras, entrenadores y a toda la comunidad deportiva para llevar a Nayarit a nuevas alturas”, puntualizó.

La Villa Deportiva Olímpica será un punto de encuentro para la preparación, el crecimiento y la proyección de jóvenes talentos, reforzando la visión del gobierno estatal de construir un Nayarit con mayores oportunidades, justicia social y orgullo por su gente.