Nayarit lidera el país con su propia escuela estatal de formación policial

La nueva institución se dedica a la capacitación y profesionalización de policías, con la meta de elevar la calidad y efectividad de los cuerpos de seguridad.

El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero impulsa el fortalecimiento de la seguridad pública en la entidad.

Tepic, Nayarit, 5 de agosto de 2025.— En cumplimiento de su compromiso por fortalecer las instituciones de seguridad, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero encabezó el arranque de la segunda fase del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad del Estado de Nayarit. Este proyecto, financiado con recursos estatales, es fundamental para la profesionalización de los elementos que integran las corporaciones de seguridad.

La ampliación incluye la edificación de espacios especializados para la formación técnica, entre ellos un laboratorio de criminalística, laboratorio de accidentes, aulas de cómputo, un edificio para clases de juicios orales, auditorio, área médica, comedor-cocina, pista de entrenamiento, campo de tiro y estacionamiento, cuya conclusión está prevista para diciembre de este año.

El mandatario estatal subrayó la relevancia de consolidar una formación profesional con altos estándares de calidad para quienes protegen a la población nayarita, y reafirmó su compromiso de transformar al estado con base en la ética, la educación y la seguridad, áreas que “no deben prestarse a la simulación ni a la complicidad”.

“Yo les pido a ustedes que cualquier nivel de gobierno en mi competencia de gobernador, llámense presidentes municipales, llámense servidores públicos, si les dan indicación para la simulación y no actuar en el momento oportuno y suficiente contra el delito, díganmelo. Nos estamos jugando la vida como sociedad, o son los delincuentes, o es el poder público manejado de manera lícita. Y en esa situación cueste lo que cueste habré de seguir defendiendo el estado de derecho y la seguridad de la población. ¿No es fácil? No, de ninguna manera es fácil, pero hoy es momento mejor de morir siendo valiente, que vivir siendo cobarde. Hoy es el momento de vivir defendiendo al inocente y no seguir defendiendo al delincuente”.

Manases Langarica Verdín, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit, destacó el liderazgo del gobernador Navarro Quintero por impulsar este instituto, el primero a nivel nacional de iniciativa exclusivamente estatal.

Actualmente, cinco generaciones de policías reciben formación superior bajo un modelo académico de Técnico Superior Universitario, impartido por profesores con experiencia operativa en inteligencia e investigación.

“Esta academia es para todos, así como lo instruyó, no solo para las fuerzas estatales, también para las fuerzas municipales que se van a formar exactamente con los mismos protocolos que nosotros y, como usted también nos lo instruyó, abrir las puertas para las fuerzas federales que vengan a intervenir con nosotros están abiertas para ellos. Los estados de la República que cuentan con una academia como la que usted está haciendo, es porque en su momento fueron academias regionales que fueron cedidas por la federación a los propios estados o una inversión de la federación. En este caso, es un emprendimiento del estado, es un trabajo del estado y es un logro del estado”.

El instructor de Defensa Policial y Acondicionamiento Físico, César Jiménez, reconoció el apoyo en capacitación, remuneración y equipamiento que ha recibido en esta administración.

“En administraciones pasadas, honestamente no, en esta administración hemos recibido el mayor apoyo, en esta administración hemos tenido mayor capacitación. Para tener un muy buen cuerpo de policías, la profesionalización es básica”.

Se informó que se trabaja en el desarrollo de programas educativos técnicos y de licenciatura para el personal de custodia penitenciaria, y que próximamente el personal de Protección Civil y Bomberos del estado también iniciará su proceso de profesionalización.

Con una visión estratégica y acciones decididas, el gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero refrenda su compromiso con un Nayarit más seguro, equitativo y preparado para los desafíos presentes y futuros.