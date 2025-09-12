A nadie se les va a dejar de ayudar, señala Gobernador Rocha ante afectados por lluvias en Ahome

El gobernador Rocha, recorrió las comunidades de Nuevo San Miguel, Santa Teresita y Goros, afectadas por las lluvias llevando apoyos materiales; se comprometió a estar con ellos, las veces que sean necesarias.

Nuevo San Miguel, Ahome, Sinaloa 11 de septiembre de 2025.- Con el compromiso de estar cerca de la gente y atender sus necesidades, el gobernador Rubén Rocha Moya, visitó las comunidades de Nuevo San Miguel, Santa Teresita y Goros, en Los Mochis, que resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas en la zona el día de ayer, a fin de constatar los daños ocasionados, así como supervisar el levantamiento del censo de afectados y entregar apoyos materiales a las familias.

“¿Qué vamos a hacer? primero, vamos a darles apoyo, para que tengan comida, para que tengan agua y no tengan problemas. Van a darles colchonetas, les van a dar catres, estufitas que traemos ahí, se las van a dar, no solo a la gente que se haya inundado, ya les di instrucciones que les den a todo el pueblo, a todas las familias. Segundo, van a levantar un censo para que determinemos qué es lo que se perdió y cómo está y darles un apoyo que se los voy a mandar inmediatamente, ese apoyo será en efectivo”, señaló el gobernador Rocha.

Acompañado del alcalde Antonio Menéndez del Llano, en respuesta inmediata y efectiva, el mandatario estatal recorrió las comunidades, junto a caravanas de SEBIDES y el DIF estatal, entregando de manera directa, despensas, cobijas, colchonetas, kits de limpieza y aseo personal, también enseres domésticos como colchones, estufas y tanque de gas a las familias afectadas, además de mantener un contacto directo, escuchando las necedades de los vecinos.

El gobernador Rocha reconoció y agradeció el trabajo oportuno de los Servidores de la Nación, ya que gracias al rápido levantamiento de los censos de afectados ya se están elaborando los cheques de apoyos económicos a entregarse.

Asimismo, giró instrucciones al secretario de Obras Públicas, Raúl Montero, para hacer levantamiento de prioridades en la zona, como la rehabilitación de drenajes y rehabilitación de la laguna y en coordinación con el ayuntamiento, la limpieza de calles y la entrega de agua potable mediante pipas.

Por su parte el alcalde municipal, se comprometió a entregar a cada síndico un equipo de fumigación y aditamentos para evitar la proliferación de moscos que pidieran ocasionar enfermedades, e informó que personal de JAPAMA, se encuentra realizando reparaciones en tuberías de agua potable afectadas.

Finalmente, supervisó la carretera que conduce a Jetzámuri, que presentó daños provocando el rompimiento de la carpeta asfáltica.