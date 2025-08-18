Mujeres encabezan ránking de gobernadores

El 48.5% de la población avaló a su gobernador en julio pasado, mismo porcentaje que se registró en junio pasado, reveló el Ranking de Mitofsky para El Economista de Gobernadores y Gobernadoras de México.

Gráfico EE

En total 11 gobernadores alcanzaron una aprobación alta; 20 una aprobación media y sólo uno, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, obtuvo una calificación baja (39.8%) en su aval al mes de julio.

Gráfico EE

Un total de 15 mandatarios estatales aumentaron su aprobación; 15 bajaron y dos se mantuvieron iguales.

Gráfico EE

El ranking de julio lo encabezó la gobernadora de Aguascalientes, Mara Lezama (54.9%); seguida de Tere Jiménez (53.6%) y Clara Brugada (53.4%).

Gráfico EE

A su vez, los 24 gobernadores afines al oficialismo obtuvieron una aprobación promedio de 47.9%, misma que obtuvieron en junio pasado; mientras que los ocho opositores a Morena obtuvieron una calificación de 51.2%, una décima por arriba de lo reportado el mes anterior.

Gráfico EE

Nota metodológica: Encuesta realizada a: 67,716 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet.