México supera la barrera de 100 policías asesinados en lo que va del 2026

La violencia contra fuerzas de seguridad en México se mantiene en niveles altos. En lo que va del año, 101 policías han sido asesinados a nivel nacional, de acuerdo con cifras de la organización Causa en Común.

Este nivel de violencia no sólo impacta a las instituciones, sino que también debilita la capacidad operativa del Estado frente al crimen organizado.

El fenómeno presenta una alta concentración geográfica: sólo 5 entidades acumulan 65 de los 101 asesinatos registrados en lo que va del 2026, siendo Jalisco el caso más crítico con 29 agentes asesinados, seguido de Sinaloa (12), Morelos (10), Estado de México (8) y Guanajuato (6).

Este patrón sugiere que la violencia no es homogénea, sino que responde a dinámicas locales vinculadas a disputas criminales, control territorial y presión sobre autoridades.

Más allá de los números, el dato refleja un problema estructural: los policías municipales y estatales suelen ser el primer frente contra la delincuencia, pero también el más vulnerable. Factores como falta de capacitación, salarios bajos, debilidad institucional y corrupción agravan su exposición al riesgo.

En este contexto, el incremento de asesinatos de policías no sólo es un indicador de inseguridad, sino también una señal de la fragilidad del sistema de seguridad pública.