México prioriza el T-MEC en negociación sobre aranceles: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su gobierno continuará trabajando con Estados Unidos para encontrar un acuerdo que garantice la estabilidad del comercio bilateral y evitar la imposición de aranceles, pero enfatizó que la prioridad de México sigue siendo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Luego de la reunión entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, Sheinbaum confirmó que se estableció un grupo de trabajo en Washington que dará seguimiento a las negociaciones, en el que también participará personal de la Secretaría de Hacienda.

"He dicho desde el principio que la relación y el acuerdo comercial con los Estados Unidos es prioritario, y pedimos que ellos también lo prioricen", señaló la mandataria en su conferencia matutina de este lunes 24 de febrero.

¿México impondrá aranceles a China?

Luego de que se le realizara la pregunta de si Estados Unidos habría solicitado a México imponer aranceles del 20% a China, como parte de las negociaciones comerciales, con el fin de evitar un impuesto del 25% por parte del país vecino del norte, la titular del Ejecutivo federal evitó confirmar esta versión y aclaró que su gobierno sigue en proceso de negociación.

"Nosotros lo que establecemos es que hay que priorizar, lo he dicho desde el principio, la relación y el acuerdo comercial con los Estados Unidos y pedimos a Estados Unidos que priorice su acuerdo comercial con México y con Canadá en el llamado T-MEC", explicó la presidenta.

Sheinbaum Pardo también recordó que México no tiene un tratado de libre comercio con China, por lo que el país tiene margen para aplicar aranceles si así se decide, como ocurrió en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador con naciones con las que no existen acuerdos comerciales.

"Incluso dentro del marco de la Organización Internacional de Comercio, lo que se establece es justamente eso, priorizar en aquellos lugares donde tienes acuerdos de libre comercio frente a otros donde no tienes. Entonces nosotros con China, por ejemplo, no tenemos un acuerdo de libre comercio. Hay otros países asiáticos con los que tampoco tenemos acuerdos comerciales, bueno, hay acuerdos comerciales, pero no de libre comercio", afirmó.

La mandataria mexicana también reveló que durante el G20 sostuvo una conversación con su homólogo chino, en la que le expuso la postura de México de priorizar el T-MEC.