México y Canadá fortalecen lazos amistosos, afirma Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió este jueves en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en un encuentro que busca reforzar la relación bilateral y abrir nuevas oportunidades de cooperación en sectores estratégicos.

“Recibimos en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Mark Carney. Fortalecemos la amistad entre naciones por el bien de nuestros pueblos”, escribió Sheinbaum en su cuenta oficial de X.

Carney, quien llegó esta mañana a la Ciudad de México, destacó la importancia del encuentro en el contexto global.

De acuerdo con el Gobierno de México, el diálogo entre ambos mandatarios abordó temas de educación, salud, comercio y energías renovables, así como la atracción de nuevas inversiones canadienses en territorio mexicano.

El encuentro incluyó un intercambio de presentes como símbolo de la amistad y cooperación entre ambos países, lo que reafirma el interés por fortalecer el Tratado entres México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las cadenas de valor compartidas en Norteamérica.