Mario Delgado: SEP fortalece valores comunitarios con jornadas artísticas y de prevención contra las adicciones

En cumplimiento con la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de fortalecer la cultura de paz y la prevención de adicciones desde las escuelas, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y autoridades educativas locales, se realizó la Segunda Jornada Nacional de Tequios y Murales por la Paz y Contra las Adicciones, con actividades simultáneas en las 32 entidades federativas, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Agregó que, a nivel nacional, y de acuerdo con datos de la Coordinación General de Enlace Educativo a cargo de Cristina Cruz Cruz, estudiantes de Educación Media Superior participaron en la elaboración de más de 8 mil murales y bardas, además de sumarse a jornadas de limpieza, reforestación, jardinería, así como a actividades deportivas y culturales, actividades en el marco de la estrategia de Atención a las Causas y Cultura de Paz.

“Con entusiasmo, miles de estudiantes, docentes y familias transformaron sus entornos para hacerlos más seguros, saludables y dignos”, expresó el titular de la SEP.

Detalló que, en el norte del país, los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Sinaloa organizaron actividades que reunieron a miles de jóvenes. Destacó la participación de 3,014 estudiantes en Sonora, la elaboración de murales en la UPN de Monclova, la intervención cultural en el Conalep de Rosario en Sinaloa y el trabajo comunitario en el Centro Deportivo Municipal de La Paz, Baja California Sur.

Informó que, en la región del Bajío y Occidente, los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit impulsaron murales y acciones comunitarias en universidades y planteles de educación media superior. En Aguascalientes participaron más de 500 jóvenes en 22 planteles; en Colima, el mural “Arte que Transforma” representó la unión y la paz; mientras que, en Michoacán, el Tecnológico de Morelia realizó tequios de limpieza y reparación de espacios públicos.

En el centro del país, destacó que las y los estudiantes del Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Querétaro plasmaron mensajes artísticos de prevención y realizaron limpieza de espacios educativos. Resaltó la participación de normalistas mexiquenses en Toluca, la elaboración de jardines polinizadores en Hidalgo y la mejora de áreas verdes en el Instituto Tecnológico de Querétaro.

En los estados del Golfo y la Península, como Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, informó que se llevaron a cabo murales y acciones comunitarias con gran impacto. En Veracruz participaron más de 150 jóvenes en la rehabilitación de parques y la elaboración de murales; en Campeche, 400 estudiantes enlazaron sus actividades con la conferencia matutina de la Presidenta de México; y en Quintana Roo, estudiantes del Bachillerato Técnico “Eva Sámano” trabajaron en limpieza y concientización ambiental.

En el sur-sureste del país, el titular de la SEP detalló que los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco mostraron un gran compromiso comunitario. En Chiapas, jóvenes del Colegio de Bachilleres realizaron limpieza y murales en Tuxtla Gutiérrez; en Oaxaca, 500 estudiantes intervinieron bardas y espacios comunitarios; mientras que, en Tabasco, sede de uno de los eventos centrales, estudiantes de la Escuela CEIBA y de distintos planteles combinaron muralismo y expresiones culturales en favor de la paz.

Delgado Carrillo destacó que en la región del centro-sur, Morelos, Puebla y Tlaxcala sumaron esfuerzos con actividades diversas. En Morelos participaron 2,500 jóvenes en murales, limpiezas y caminatas por la paz; en Puebla, estudiantes del CBTA 79 de Zinacatepec realizaron labores de jardinería y muralismo; y en Tlaxcala se llevó a cabo una exposición con mensajes preventivos bajo el lema “Tu vida vale más que un instante”.

Finalmente, comentó que, en San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, la juventud se organizó para recuperar espacios públicos. En San Luis participaron cerca de 950 jóvenes en murales y limpieza; en Tamaulipas, estudiantes de Ciudad Victoria reforestaron y pintaron el Parque de Bienestar “La Loma”; mientras que, en Zacatecas, se realizaron 25 murales en 10 municipios, con la participación de 600 estudiantes en actividades comunitarias.

Delgado Carrillo celebró que este esfuerzo haya unido a las y los jóvenes de los 32 estados del país en torno a un mismo objetivo: construir entornos de paz, libres de adicciones y con una fuerte identidad comunitaria. La Segunda Jornada Nacional de Tequios y Murales confirma que la educación pública, con la guía de la Presidenta Claudia Sheinbaum Prado, es el motor que fortalece el tejido social y promueve un México más justo, seguro y solidario.