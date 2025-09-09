Mario Delgado: Ratifica Gobierno de México y autoridades de Puebla y Chiapas compromiso para erradicar el analfabetismo en 2026

Titular de SEP encabeza conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización y afirma que en cada rincón de México ondeará la bandera blanca que declarará que todas las voces pueden leer y escribir.

La alfabetización es un compromiso que debemos asumir con energía, con empatía y decisión, dice la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales de la Presidencia, Leticia Ramírez Amaya.

Los gobernadores de Puebla y Chiapas, Alejandro Armenta Mier y Eduardo Ramírez Aguilar, respectivamente, reiteraron su compromiso de acabar con el analfabetismo en sus entidades.

En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, el Gobierno de México, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y los gobiernos de los estados manifestaron su compromiso de unir esfuerzos para erradicar el analfabetismo en 2026, al dejar este indicador en menos del 4 por ciento.

En el encuentro “Presente y futuro de la alfabetización en México y el Mundo”, realizado en el Museo Internacional del Barroco, en San Andrés Cholula, Puebla, y acompañado de los gobernadores de Puebla, Alejandro Armenta Mier y de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario de Educación Pública, el titular de la SEP afirmó que, en cada rincón de México, ondeará la bandera blanca que declarará que todas las voces pueden leer y escribir sus sueños y su destino.

En presencia también de la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales de la Presidencia, Leticia Ramírez Amaya, quien acudió al encuentro en representación de la Presidenta de México, Delgado Carrillo señaló que el futuro de la alfabetización se construye en cada cuaderno nuevo, en cada círculo de estudio y en cada mirada que se levanta para aprender.

El titular de la SEP afirmó que alfabetizar es crear comunidad, y que la comunidad alfabetizada es la mejor defensa frente a la injusticia y la indiferencia. Por ello, dijo, el encuentro representa un compromiso con un México potenciado por la maquinaria infinita que es el alfabeto.

Que las letras sigan multiplicándose como luciérnagas en la noche, iluminando caminos para que nadie quede a oscuras. Que las palabras aprendidas sean umbral del poema que susurra secretos o sacude el alma. Que cada nombre escrito abra paso a un mundo renovado en esperanzas.

Porque, dijo, “sembrando letras germina la flor de la Nueva Escuela Mexicana, una escuela sin muros, que va más allá de las aulas y camina al ritmo de la vida y del territorio, que es memoria y es porvenir”.

La coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales de la Presidencia, Leticia Ramírez Amaya, aseguró que la alfabetización de personas jóvenes y adultas es una tarea que nos convoca a todas y a todos. Es un compromiso que debemos asumir con energía, empatía y decisión si queremos seguir avanzando hacia una sociedad más justa, equitativa e inclusiva.

Agregó que aprender a leer y escribir, continuar la primaria, terminar la secundaria e incluso concluir el bachillerato en la edad adulta abre horizontes de esperanza, autonomía y transformación para quienes lo logran. Esto significa que siempre hay tiempo para aprender.

A su vez, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, destacó que, para la actual administración federal y local, la educación es transformación. Por eso es muy importante abatir el rezago educativo que afecta a más de 300 mil poblanas y poblanos, lo que coloca a la entidad en el sexto lugar nacional en analfabetismo.

Agradeció a la SEP por elegir al estado para conmemorar el Día Internacional de la Alfabetización. Dijo que en el pasado se buscaba tener riqueza, pero con un pueblo ignorante, por ello celebramos la política humanista de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, comentó que en la entidad existen 512 mil personas que no saben leer ni escribir, lo que la coloca en el primer lugar nacional de analfabetismo. Por ello, desarrollaron la beca Rosario Castellanos para todas las personas que desean alfabetizarse y también se apoya a quienes les enseñan.

Dijo que hoy 131 mil personas que están aprendiendo a leer y a escribir en el estado, y 34 mil 466 --en 6 meses-- ya fueron alfabetizados por 10 mil 289 asesores que acuden a todos los lugares de Chiapas.

Por su parte, el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, ratificó el compromiso del Gobierno de México de atender a las más de 4 millones de personas mayores de 15 años que todavía no saben leer ni escribir.

Informó que actualmente el INEA atiende a 257 mil 125 personas que se encuentran en proceso de alfabetización; en tanto, 83 mil 927 educandos se han alfabetizado al mes de agosto de 2025 a través de los servicios educativos del Instituto.

Precisó que, a lo largo de sus 44 años, el INEA ha brindado apoyo a más de 13 millones de personas para aprender a leer y escribir, lo que ha permitido reducir la barrera del 4 por ciento de analfabetismo por primera vez en la historia del país, alcanzando un 3.93 por ciento, con el objetivo de disminuirlo al 3.8 por ciento al finalizar este año y consolidar este avance.

La Oficial Nacional de Educación de la Unesco en México, Rosa Wolpert, felicitó al INEA por sus 44 años de trabajo y señaló que México ha tenido una larga lucha por alfabetizar a las personas; por ello, la Unesco seguirá apoyando al país en este esfuerzo.

En el evento participaron Raúl Morrón Orozco, presidente de la Comisión de Educación del Senado; la directora del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier Carrillo; la secretaria de Extensión y Vinculación del Tecnológico Nacional de México, Andrea Zárate, así como los responsables de los Institutos de Educación para los Adultos de las 32 entidades del país.