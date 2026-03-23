Canciller Juan Ramón De la Fuente descarta que ayuda humanitaria a Cuba genere fricciones con EU

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, descartó que la postura mexicana de brindar ayuda humanitaria a Cuba genere problemas en la relación con Estados Unidos.

Cuestionado sobre el tema, De la Fuente destacó que el apoyo a la isla continuará y aseguró que México mantiene un diálogo constructivo y fluido con el gobierno estadounidense, así como con el resto de los países del continente.

“México mantiene un diálogo muy constructivo, muy fluido con el gobierno de Estados Unidos y, debo decir, con todos los gobiernos del continente, y prácticamente del mundo”, declaró a medios de comunicación tras participar en la presentación del Foro Urbano Mundial WUF14 2028.

Aseguró que trabajar bajo las líneas de los principios constitucionales le ha dado a México confiabilidad en la interlocución que tiene con diversos países.

“La posición de México es respetada, en buena medida, porque sus principios constitucionales de política exterior son muy claros, y los seguimos de manera puntual”, agregó.

El pasado 21 de marzo, el canciller reiteró en el marco de la X Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Bogotá, Colombia, que México continuará la ayuda humanitaria al pueblo cubano.

“La posición de México en la CELAC fue, estrictamente, la que ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que fue muy oportuno, porque, además, nos permitió refrendar el liderazgo de México en la región, y de la importancia que tienen los foros multilaterales (...) reafirmamos tratar de seguirle dando toda la ayuda humanitaria posible al pueblo de Cuba”, expresó.