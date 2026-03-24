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Marcha de trabajadores HOY en CDMX: bloqueos desde las 17:00 horas en Reforma y el Centro Histórico
Movilización de trabajadores partirá a las 17:00 horas de este martes 24 de marzo desde cuatro puntos en la alcaldía Cuauhtémoc rumbo al Zócalo; prevén afectaciones viales.
Este martes 24 de marzo de 2026, la capital del país registrará afectaciones viales durante la tarde debido a una marcha convocada por organizaciones de trabajadores que se movilizarán hacia el Zócalo capitalino.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la protesta iniciará a las 17:00 horas y contará con la participación de aproximadamente 500 personas, quienes se concentrarán en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc para avanzar hacia el Centro Histórico.
Ruta de la marcha y puntos de concentración
El contingente avanzará hacia el Zócalo capitalino, donde se prevé la concentración principal. La movilización partirá de manera simultánea desde cuatro puntos clave:
- Monumento a la Revolución (Plaza de la República, colonia Tabacalera)
- Glorieta de La Joven de Amajac (Paseo de la Reforma y Morelos, colonia Juárez)
- Dirección General de Administración de Personal (Fray Servando Teresa de Mier 77, Centro)
- Instituto para el Envejecimiento Digno (colonia Tránsito)
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Calles y avenidas con afectaciones
Autoridades prevén complicaciones en vialidades principales del centro y poniente de la ciudad, entre ellas:
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Fray Servando Teresa de Mier
- Calles del Centro Histórico
Las afectaciones se concentrarán principalmente entre las 17:00 y 20:00 horas, conforme avance la movilización.
Demandas de los manifestantes
La marcha es encabezada por la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo, bajo la consigna “Trabajadoras luchando y el mundo transformando”.
Entre sus principales exigencias destacan:
- Estabilidad laboral y basificación
- Reducción de la jornada a 40 horas
- Aumento salarial de emergencia
- Acceso a servicios de salud
- Reinstalación de trabajadores despedidos
- Guarderías y prestaciones universales
- Reconocimiento de derechos laborales para trabajadores no asalariados
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Alternativas viales
También se sugiere anticipar traslados y considerar el uso de transporte público para evitar contratiempos. Ante las movilizaciones, autoridades recomiendan evitar la zona centro y optar por rutas alternas como:
- Circuito Interior
- Eje 1 Poniente (Cuauhtémoc)
- Eje 1 Oriente (Anillo de Circunvalación)