Marcha de trabajadores HOY en CDMX: bloqueos desde las 17:00 horas en Reforma y el Centro Histórico

Este martes 24 de marzo de 2026, la capital del país registrará afectaciones viales durante la tarde debido a una marcha convocada por organizaciones de trabajadores que se movilizarán hacia el Zócalo capitalino.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la protesta iniciará a las 17:00 horas y contará con la participación de aproximadamente 500 personas, quienes se concentrarán en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc para avanzar hacia el Centro Histórico.

Ruta de la marcha y puntos de concentración

El contingente avanzará hacia el Zócalo capitalino, donde se prevé la concentración principal. La movilización partirá de manera simultánea desde cuatro puntos clave:

Monumento a la Revolución (Plaza de la República, colonia Tabacalera)

Glorieta de La Joven de Amajac (Paseo de la Reforma y Morelos, colonia Juárez)

Dirección General de Administración de Personal (Fray Servando Teresa de Mier 77, Centro)

Instituto para el Envejecimiento Digno (colonia Tránsito)

Calles y avenidas con afectaciones

Autoridades prevén complicaciones en vialidades principales del centro y poniente de la ciudad, entre ellas:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Fray Servando Teresa de Mier

Calles del Centro Histórico

Las afectaciones se concentrarán principalmente entre las 17:00 y 20:00 horas, conforme avance la movilización.

Demandas de los manifestantes

La marcha es encabezada por la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo, bajo la consigna “Trabajadoras luchando y el mundo transformando”.

Entre sus principales exigencias destacan:

Estabilidad laboral y basificación

Reducción de la jornada a 40 horas

Aumento salarial de emergencia

Acceso a servicios de salud

Reinstalación de trabajadores despedidos

Guarderías y prestaciones universales

Reconocimiento de derechos laborales para trabajadores no asalariados

Alternativas viales

También se sugiere anticipar traslados y considerar el uso de transporte público para evitar contratiempos. Ante las movilizaciones, autoridades recomiendan evitar la zona centro y optar por rutas alternas como: