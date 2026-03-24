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Marcha de trabajadores HOY en CDMX: bloqueos desde las 17:00 horas en Reforma y el Centro Histórico

Movilización de trabajadores partirá a las 17:00 horas de este martes 24 de marzo desde cuatro puntos en la alcaldía Cuauhtémoc rumbo al Zócalo; prevén afectaciones viales.

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María Fernanda Sosa Santiago

Este martes 24 de marzo de 2026, la capital del país registrará afectaciones viales durante la tarde debido a una marcha convocada por organizaciones de trabajadores que se movilizarán hacia el Zócalo capitalino.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la protesta iniciará a las 17:00 horas y contará con la participación de aproximadamente 500 personas, quienes se concentrarán en distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc para avanzar hacia el Centro Histórico.

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Ruta de la marcha y puntos de concentración

El contingente avanzará hacia el Zócalo capitalino, donde se prevé la concentración principal. La movilización partirá de manera simultánea desde cuatro puntos clave:

  • Monumento a la Revolución (Plaza de la República, colonia Tabacalera)
  • Glorieta de La Joven de Amajac (Paseo de la Reforma y Morelos, colonia Juárez)
  • Dirección General de Administración de Personal (Fray Servando Teresa de Mier 77, Centro)
  • Instituto para el Envejecimiento Digno (colonia Tránsito)

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Calles y avenidas con afectaciones

Autoridades prevén complicaciones en vialidades principales del centro y poniente de la ciudad, entre ellas:

  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Fray Servando Teresa de Mier
  • Calles del Centro Histórico

Las afectaciones se concentrarán principalmente entre las 17:00 y 20:00 horas, conforme avance la movilización.

Demandas de los manifestantes

La marcha es encabezada por la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo, bajo la consigna “Trabajadoras luchando y el mundo transformando”.

Entre sus principales exigencias destacan:

  • Estabilidad laboral y basificación
  • Reducción de la jornada a 40 horas
  • Aumento salarial de emergencia
  • Acceso a servicios de salud
  • Reinstalación de trabajadores despedidos
  • Guarderías y prestaciones universales
  • Reconocimiento de derechos laborales para trabajadores no asalariados

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Alternativas viales

También se sugiere anticipar traslados y considerar el uso de transporte público para evitar contratiempos. Ante las movilizaciones, autoridades recomiendan evitar la zona centro y optar por rutas alternas como:

  • Circuito Interior
  • Eje 1 Poniente (Cuauhtémoc)
  • Eje 1 Oriente (Anillo de Circunvalación)

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María Fernanda Sosa Santiago

Periodista egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con experiencia en periodismo de datos y especializado.

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