Maestros de la CNTE bloquean autopistas y casetas en Edomex; exigen diálogo con Delfina Gómez

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Movimiento Magisterial de la Coordinadora Regional Educativa (MMCRE) realizaron este miércoles una jornada de protestas en distintos puntos del Estado de México, para exigir el cumplimiento de acuerdos laborales y mejores condiciones en el sector educativo.

Desde las 9:00 horas, contingentes comenzaron a concentrarse en carreteras y zonas de alta afluencia vehicular. Hacia las 11:00 de la mañana, se reportaron bloqueos en cuatro puntos clave:

Autopista México–Puebla , a la altura de la caseta de Chalco.

, a la altura de la caseta de Chalco. Autopista México–Pachuca , en el Puente de Fierro, Ecatepec.

, en el Puente de Fierro, Ecatepec. Carretera México–Texcoco .

. Toluca, frente al Palacio de Gobierno en la Plaza de los Mártires.

Toman caseta de la México–Puebla y permiten el libre paso

Uno de los primeros bloqueos se registró en la caseta de San Marcos, en la autopista México–Puebla, donde los docentes levantaron las plumas para permitir el libre tránsito de automovilistas. Aunque no se detuvo la circulación, el cobro de peaje fue suspendido.

Los manifestantes señalaron que la acción busca llamar la atención del gobierno estatal ante la falta de respuesta a sus demandas laborales y administrativas, entre ellas:

Pago inmediato a profesores que no han recibido salario.

a profesores que no han recibido salario. Basificación y recategorización de plazas.

Construcción y rehabilitación de planteles educativos.

educativos. Reconocimiento de escuelas que operan sin clave oficial.

Mejoras en los servicios médicos del ISSEMYM.

Protesta frente al Palacio de Gobierno en Toluca

En la capital mexiquense, un grupo de trabajadores de la educación bloqueó la avenida Lerdo de Tejada, frente al edificio del Gobierno del Estado de México, el cual fue resguardado por la policía estatal.

Los docentes exigieron ser recibidos por la gobernadora Delfina Gómez para entablar diálogo directo y resolver sus peticiones. “No nos moveremos hasta que haya una respuesta clara del gobierno”, señalaron los manifestantes.

Afectaciones al Mexibús y operativos viales

En Ecatepec, el bloqueo sobre la Vía Morelos, a la altura del Puente de Fierro, provocó la suspensión temporal de las líneas 2 y 4 del Mexibús, ya que el carril exclusivo fue ocupado por los manifestantes.

Las autoridades de seguridad estatal desplegaron operativos viales en las zonas afectadas para desviar el tránsito y evitar incidentes mayores. Se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas, como el Circuito Exterior Mexiquense, la Lechería–Texcoco, Calzada Ignacio Zaragoza o la Vía Morelos.

Un conflicto magisterial que crece

Las movilizaciones de la CNTE y el MMCRE se inscriben en un contexto de tensión creciente entre el magisterio y el gobierno estatal. Los docentes acusan un incumplimiento de acuerdos previos y un abandono generalizado de las escuelas populares, lo que, aseguran, ha deteriorado la calidad educativa.

Los sindicatos demandan además el respeto al acuerdo de no represión administrativa contra trabajadores de la educación y la transparencia en la asignación de 500 plazas anunciadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).