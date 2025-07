CNTE determina un “receso” en protestas

Tras un mes de plantón en el Zócalo capitalino y múltiples movilizaciones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció este jueves un “receso” en sus protestas, aunque reiteró que sus demandas no han sido resueltas y advirtió que la movilización magisterial continuará.

Representantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE marcharon desde las oficinas de la Dirección General de Administración de la Autoridad Educativa Federal en Xocongo hasta Palacio Nacional, donde entregaron una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Declaramos un receso, pero esto no está resuelto”, subrayó Pedro Hernández, secretario general de la sección 9. Recordó que tras 24 días de paro y plantón en el Zócalo, y después de las movilizaciones del 3 y 10 de julio, el magisterio disidente mantiene su compromiso con la lucha, particularmente contra la legislación que modificó las condiciones de pensión para el gremio.

También, aunque reconocieron avances como la reducción de la edad de jubilación y el Fondo de Pensiones para el Bienestar, los maestros aseguraron que estas medidas sólo benefician a un sector reducido del magisterio.

Por otro lado, se detalló que, durante el receso, la CNTE revisará a fondo el incremento salarial global del 10% anunciado por el gobierno el 15 de mayo.

Según Hernández, los análisis preliminares indican que el aumento real no supera el 5.6 por ciento. “Ya llegó el retroactivo, pero no es lo que se dijo (…) vamos a mostrar los talones de pago para demostrar que el incremento no alcanza ni el 6 por ciento. En lugar de aumento, lo que llegó fue un descuento”, afirmó.