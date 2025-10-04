Buscar
Lluvias torrenciales y posible ciclón tropical afectarán al país este fin de semana

Una zona de baja presión con potencial ciclónico, el frente frío número 5 y varios canales de baja presión provocarán lluvias intensas, oleaje elevado y rachas de viento en gran parte del país durante el sábado 4 y domingo 5 de octubre.

main image

Foto: Conagua

Redacción El Economista

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este fin de semana el territorio mexicano será afectado por diversos sistemas que mantendrán condiciones inestables, especialmente en el sur, sureste y occidente del país.

Entre los fenómenos más relevantes destacan una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas de Michoacán y Colima, el frente frío número 5 sobre el norte de México, canales de baja presión en el centro y oriente, y la vaguada monzónica en el Pacífico Sur.

De acuerdo con el pronóstico extendido, estos sistemas ocasionarán lluvias intensas a torrenciales, descargas eléctricas, caída de granizo y oleaje elevado, así como posibles inundaciones y deslaves en zonas de riesgo.

Lluvias y temperaturas para el sábado 4 de octubre

La zona de baja presión cercana al Pacífico se desplazará lentamente frente a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, provocando lluvias muy fuertes a puntuales intensas, así como rachas de viento de hasta 80 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros.

En el sureste, los canales de baja presión y la vaguada monzónica mantendrán lluvias muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán, mientras que en el centro del país se esperan chubascos y lluvias fuertes, incluidas la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

El ambiente continuará caluroso en el norte y noroeste, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sonora, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur, mientras que en zonas serranas de estados del centro y norte, como Durango, Zacatecas, Tlaxcala y Puebla, se prevén mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo.

Condiciones para el domingo 5 de octubre

El domingo persistirá la zona de baja presión con potencial ciclónico, que seguirá generando lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como vientos de hasta 90 km/h y oleaje de hasta 5 metros en las costas del Pacífico central.

En el sureste, el ingreso de la onda tropical número 36 reforzará las lluvias muy fuertes en Chiapas, Tabasco, Veracruz y Campeche, mientras que en la Península de Yucatán se prevén precipitaciones intensas acompañadas de tormentas eléctricas.

El frente frío número 5 avanzará sobre el norte y noroeste del país, provocando vientos fuertes y lluvias aisladas en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, además de un descenso leve de temperatura en la región.

Zonas bajo vigilancia

El SMN advierte que las lluvias más intensas podrían generar crecidas de ríos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Michoacán y Guerrero, por lo que se recomienda extremar precauciones y seguir los avisos del Sistema Nacional de Protección Civil.

Asimismo, se exhorta a la población costera del Pacífico central a mantenerse informada ante la posibilidad de que la baja presión evolucione a ciclón tropical durante el fin de semana.

