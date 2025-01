Llegada de Trump al poder: ¿Qué es el MPP o los Protocolos de Protección Migratoria?

Este lunes 20 de enero ha iniciado la toma de protesta de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. En medio de sus declaraciones y la agenda antimigratoria que abandera, han surgido dudas sobre la política de “protocolos de protección al migrante” (MPP por sus siglas en inglés).

En términos generales esta medida implica que las personas que ingresan a Estados Unidos, sin importar cómo entraron al país, y aquellas que buscan pedir asilo, son regresadas a México a esperar todo lo que dura su proceso en la corte de inmigración estadounidense. Se aplica para nacionalidades selectas.

Esta política aplica para todos los migrantes, con excepción de niños, niñas y adolescentes no acompañados; personas con condiciones médicas graves o personas que corren peligro en México.

Esta medida no es una política nueva, ya que estuvo vigente durante el primer periodo presidencial de Donald Trump, desde 2019.

MPP no es lo mismo que el acuerdo TPS

Durante conferencia de prensa matutina, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente Ramírez destacó que no implica un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos, sino que es una política unilateral del país vecino.

“No es lo mismo que el acuerdo de Un Tercer País Seguro (TPS), porque el MPP, en primer lugar, es una decisión unilateral. El presidente López Obrador no estuvo de acuerdo y si lo vuelven a instrumentar la indicación que nos ha dado la presidenta (Claudia Sheinbaum) es enfatizar en que esta decisión es unilateral. Están en su derecho, nosotros no necesariamente lo compartimos, de hecho, no lo compartimos. Tenemos otro enfoque”, dijo de la Fuente.

Además de la implementación unilateral de la política MPP, otras de las diferencias con el TPS son que México no tiene responsabilidades en estos protocolos de protección migratoria y que éstos aplican de manera generalizada a todas las nacionalidades.

“Primero esperemos a ver si se ejecuta, como se ha anunciado, después veremos como nos ajustamos para operarlo de la mejor forma posible. Concluiría diciendo que nuestros cónsules, en todo Estados Unidos, pero de manera especial en los estados fronterizos, están en comunicación continúa (...) con las autoridades migratorias locales. Hay comunicación diaria entre los responsables de las agencias migratorias (ICE y CBP) con los cónsules”, explicó el titular de la SRE.

Concluyó asegurando que la prioridad es la protección y el cuidado de los paisanos mexicanos que residen en todo el mundo y sobre todo en Estados Unidos.