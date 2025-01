"México no es colonia de nadie": Sheinbaum reafirma defensa de migrantes previo a toma de posesión de Trump

En un discurso pronunciado este domingo durante la entrega de Tarjetas de Pensiones de Bienestar en Chinantla, Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso de proteger a los mexicanos que residen en Estados Unidos en el contexto de la reciente toma de posesión de Donald Trump como presidente de ese país.

Sheinbaum destacó la importancia de los más de 30 millones de mexicanos que viven al otro lado de la frontera, resaltando su contribución tanto a la economía estadounidense como a sus familias en México, a través del envío de remesas que en 2024 alcanzaron los 65,000 millones de dólares.

“¿Qué sería de Nueva York sin los mixtecos y mixtecas? ¿Qué sería del campo estadounidense sin los trabajadores mexicanos?”, preguntó la mandataria, subrayando el papel clave que desempeñan los migrantes en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios.

Defensa de los connacionales

Sheinbaum aseguró que el gobierno mexicano fortalecerá los consulados en Estados Unidos para brindar apoyo legal a los migrantes. Además, afirmó que aquellos que decidan regresar a México serán recibidos “con los brazos abiertos”.

“Vamos a defender a las y los mexicanos allá, pero también sabemos que Estados Unidos no podría avanzar su economía sin los mexicanos y mexicanas que viven del otro lado”, aseguró.

“Pero, de todas maneras, no podría funcionar la economía de Estados Unidos sin nuestros paisanos y nuestras paisanas. Por eso, sabemos que allá no solo los vamos a proteger, sino que saben también, el gobierno de Estados Unidos, que no podría avanzar su economía si no fuera por los mexicanos y las mexicanas que viven del otro lado. Así es, la verdad. Cuando estuvo el Presidente López Obrador llegó un buen entendimiento con el presidente (Donald) Trump y por eso, yo pienso que vamos a llegar a un buen entendimiento, que nos vamos a entender”, precisó la titular del Ejecutivo federal mexicano.

México independiente y soberano

La presidenta fue enfática al afirmar que México no tolerará un trato desigual ni medidas que afecten a sus ciudadanos, dejando en claro la postura de su administración:

“Somos un gran país, somos un gran pueblo, y nuestro gobierno nunca va a traicionar al pueblo de México”, declaró Sheinbaum.

También, la mandataria mexicana reconoció la importancia de las aportaciones económicas y sociales de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos.

“El pueblo de México ha sacado adelante a nuestra economía, pero también a la economía de los Estados Unidos. ¿Qué sería de Nueva York sin los mixtecos, las mixtecas? Por eso, le decimos “Puebla York” porque allá trabajan en los servicios, trabajan en la construcción, sacan adelante también la economía de allá. Fíjense, 8 o 7 de cada 10 trabajadores del campo en Estados Unidos son de origen mexicano. ¿Qué, a poco tendrían comida en la mesa los estadounidenses si no fuera por las mexicanas y los mexicanos?”, comentó durante su participación en la entidad.

Sheinbaum Pardo subrayó que en 2024 los migrantes mexicanos enviaron un récord de 65 mil millones de dólares en remesas, equivalentes a aproximadamente 1.3 billones de pesos.

“Todo eso que envían a México, que nos ayudan, ayudan a todo el país y ayudan a sus familias, que es la principal divisa que tenemos, que nos entra a México, gracias, gracias a los paisanos y paisanas, eso es solo el 20 por ciento de lo que ellos ganan; el 80 por ciento, el otro 80 por ciento se queda en Estados Unidos, se ahorra ahí, se gasta ahí. Todos pagan impuestos, todas y todos. Son personas de bien. El pueblo de México es trabajador, somos trabajadores, trabajadoras”, informó.