Línea 1 del Metro: cuándo abrirá hasta Observatorio y cuáles serán los horarios especiales por pruebas

La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México se prepara para reabrir el tramo de Chapultepec a Observatorio para el próximo mes, confirmó hace unos días la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Durante un evento público, Brugada destacó que el Metro es “el corazón de nuestra movilidad” y que su administración destinó recursos para su renovación sin incrementar la tarifa:

“El próximo mes abrirá por fin la Línea 1 hasta Observatorio y vamos a arrancar también los proyectos para la Línea 3”, señaló la mandataria capitalina.

Horarios especiales para próximos fines de semana

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que, para concluir las pruebas del nuevo sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) en los trenes NM22 y NM16, el servicio de la Línea 1 cerrará a las 22:00 horas los siguientes fines de semana:

Sábado 27 y domingo 28 de septiembre

Sábado 4 y domingo 5 de octubre

Sábado 11 y domingo 12 de octubre

Las últimas corridas de trenes saldrán a las 21:30 horas desde las terminales de Pantitlán y Chapultepec.

RTP dará servicio de apoyo

Para evitar que los usuarios se queden sin opciones de traslado, el STC anunció que se pondrá en marcha un servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) a partir del cierre de operación, manteniendo el horario regular hasta las 00:00 horas.

El organismo pidió a los pasajeros tomar previsiones y considerar estos ajustes en su planeación de viajes.

La reapertura total de la Línea 1 marcará el final de un proceso de modernización que inició en 2022 y que incluyó el reemplazo de vías, sistemas eléctricos y de señalización para mejorar la frecuencia de paso y la seguridad en los trenes.