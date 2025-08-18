Demanda de energía adicional de las Líneas 4 y 6 de Metrorrey podría aumentar fallas: César Cadena

Monterrey, NL. La instalación de las líneas 4 y 6 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey van a absorber una parte importante de energía eléctrica disponible. César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León, enfatizó que será un consumidor de alta, media y baja tensión que no existía.

¿Esto va a representar un problema? su respuesta fue: "a lo mejor no es un problema, pero sí es un demandante adicional que va a necesitar energía que era de alguien más. No creo que esté considerado en el Plan Maestro (de la obra de infraestructura) porque aceleraron el proyecto y en cuatro o cinco meses el metro va a arrancar".

El Clúster hizo una encuesta donde ocho de cada 10 empresas han tenido problemas de apagones provisionales. "Es decir, si existe el problema de cortes de energía, y en la medida que exista más demanda, sumado a factores como el calor, puede ocasionar fallas de energía", alertó el directivo.

Jaime Saldaña, consejero y líder del Comité de Electricidad en el Clúster Energético de Nuevo León dijo: "lo importante es que si se conecta a alta tensión, puede haber una disrupción, pues no hay suficiente infraestructura, no hay líneas de mantenimiento. Por ejemplo, las líneas 1 y 2 tienen dos acometidas de alta tensión".

César Cadena ahondó: "El problema existe desde el momento en que dependemos del gas importado, el gas natural introduce el 70% de la energía eléctrica".

Acuerdan intervención de CFE

El pasado 10 de julio se reunió Emilia Callejas Alor, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el gobernador Samuel García Sepúlveda para acordar modificaciones en líneas de transmisión y distribución, así como obras de energía eléctrica.

Las líneas 4 y 6 suman 49 kilómetros de longitud y contarán con 29 estaciones, lo que permitirá movilizar a 56 millones de pasajeros anualmente.

Para ello, se modificarán 16 líneas de transmisión en alta tensión y 108 líneas de distribución en media y baja tensión. De las 16 obras en líneas de transmisión, se concluyó una en junio de 2025, lo que permitió construir la estación del metro Y Griega, las demás están en proceso de contratación y su ejecución se realizará entre julio y diciembre de 2025.

En cuanto a las líneas de distribución CFE concluyó 22 líneas al 9 de julio y se trabaja en 35 más que estarán listas en noviembre de este año. Además, se están elaborando los proyectos ejecutivos de 51 líneas restantes, para completar 108.

Por otra parte, La CFE informó que apoya al gobierno estatal con la ingeniería y supervisión de tres subestaciones eléctricas de 115 kV (Kilovoltios) —dos de ellas encapsuladas y aisladas en gas—, así como tres líneas de transmisión de doble circuito: una aérea y dos subterráneas. Estas obras conectarán los nuevos centros de carga del Metrorrey a la Red Nacional de Transmisión (RNT), garantizando un suministro eléctrico suficiente, seguro y confiable.