Ningún joven sin acceso al bachillerato gracias a la Beca Benito Juárez: Mario Delgado en Colima

Encabeza titular de la SEP, Asambleas informativas de la Beca Universal Benito Juárez para bachillerato en los municipios de Tecomán, Cuauhtémoc y Manzanillo.

Del 1 al 15 de octubre estará disponible el registro en línea en la página becabenitojuarez.gob.mx/ para las y los estudiantes de nuevo ingreso a Educación Media Superior, informó.

Anuncia que el pago de los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre se realizará en diciembre a nivel nacional.

La Beca Universal Benito Juárez es un apoyo impulsado por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar que ningún joven quede fuera de bachillerato y asegurar que todas y todos los estudiantes del país continúen su trayecto formativo en el Sistema Educativo Nacional (SEN), destacó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

En gira de trabajo por los municipios de Cuauhtémoc, Tecomán y Manzanillo y con la presencia de alumnas, alumnos, maestras, maestros, madres, padres de familia, el titular de la SEP encabezó las Asambleas Informativas de la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior, donde reiteró que este apoyo económico, entregado de manera directa a las y los beneficiarios, garantiza que la educación sea un derecho efectivo y no un privilegio.

En Tecomán, y acompañado por el coordinador nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo, el secretario Mario Delgado Carrillo informó que el pago de los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre 2025 de la Beca Universal Benito Juárez, se realizará en diciembre a nivel nacional. Señaló que este apoyo permite que las y los estudiantes de bachillerato vivan plenamente su etapa escolar, establezcan amistades y aprendan con la certeza de contar con un respaldo para continuar sus estudios. “Nada de salirse, el compromiso es concluir los tres años”, enfatizó.

Refrendó el compromiso de la Presidenta de México de ampliar los espacios en la Universidad de Colima (UdC), la Universidad Rosario Castellanos y el Tecnológico Nacional de México (TecNM), además de incrementar la oferta educativa en los bachilleratos de Tecomán y Manzanillo para que nadie quede excluido.

En Cuauhtémoc y Manzanillo, Delgado Carrillo recordó a las y los estudiantes de bachillerato de nuevo ingreso que la Beca Universal Benito Juárez se entrega cada dos meses y que del 1 al 15 de octubre estará disponible el registro en línea a través de la página becabenitojuarez.gob.mx. Precisó que la tarjeta se emite a nombre de cada estudiante para que administre directamente los recursos, e invitó a quienes aún no se han inscrito a aprovechar la oportunidad.

El titular de la SEP subrayó que actualmente se construyen 20 nuevas preparatorias en todo el país, con carreras vinculadas a la tecnología y la inteligencia artificial, a fin de que las y los jóvenes tengan más opciones de formación y encuentren en la escuela la ruta para alcanzar su proyecto de vida, sin abandonar los estudios.

“Como nos lo ha encomendado nuestra Presidenta, ningún estudiante debe abandonar sus estudios por falta de recursos económicos”, concluyó.

El CNBB, Julio León Trujillo, subrayó que las Becas para el Bienestar representa una oportunidad histórica para garantizar que todas y todos los estudiantes en el país tengan acceso a un apoyo económico que respalde su formación académica. Señaló que la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es clara: universalizar las becas en la educación pública como un derecho, no como un privilegio.

El funcionario federal resaltó que este esfuerzo busca transformar de fondo el presente y futuro de las juventudes del país, asegurando que la educación sea la herramienta principal para abrir oportunidades y construir igualdad. Destacó que madres, padres, docentes y autoridades deben trabajar de manera conjunta para acompañar a las y los estudiantes en su trayectoria escolar, mientras que el Gobierno de México refrenda su compromiso de orientar los recursos públicos al servicio de la educación.

En esta visita de trabajo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo estuvo acompañado por el secretario de Educación y Cultura de Colima, Adolfo Núñez González y por el rector de la Universidad de Colima (UdC), Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño.