Jorge Romero pronosticó que a la oposición le irá bien en 2027

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, vaticinó el éxito de la oposición en los comicios federales intermedios del 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, entre muchos otros cargos en disputa.

“Le va a ir bien a la oposición en el 2027. Hay millones de personas que ya no se creen la falacia de que Morena es la esperanza de México. Estamos listos para que la gente utilice al PAN como la herramienta que detenga el deterioro de las familias mexicanas’’, afirmó.

Reiteró que la totalidad de las candidaturas del PAN a contender el próximo año están abiertas a los ciudadanos y que para garantizar transparencia y legitimidad de quienes representen a su partido todos los aspirantes a candidatos participarán en encuestas y elecciones primarias porque ya se acabó el tiempo en que las decisiones se tomaban desde una oficina.

“No va a ser la dirigencia ni sus cuatro cuates quienes elegirán a los candidatos’’, prometió.

Romero Herrera refrendó su convocatoria a los mexicanos en el sentido de “poner a prueba’’ al PAN como instrumento de cambio para abrir la política a la ciudadanía.

“En el PAN estamos abriendo la política a la ciudadanía, con el 100% de las candidaturas para quienes quieran dar el paso. Si quieres trabajar por tu país, este es el momento’’, expresó.

Por enésima ocasión el dirigente panista rechazó coligarse con algún otro partido opositor para enfrentar juntos los comicios federales y locales del próximo año.

“Nuestra única alianza es con la gente; no vamos en coalición partidista’’.

La convocatoria histórica del PAN está dirigida a todos los ciudadanos que consideran que México puede y debe estar mejor, dijo.

“El PAN se erige como un instrumento real de cambio, con la apertura total de la institución para quienes deseen competir por un cargo de elección popular en los comicios del próximo año.

“En Acción Nacional abrimos las puertas a la ciudadanía para defender lo que nos une: la Patria, la Familia y la Libertad porque creemos en una política que escucha, suma y construye contigo. Es muy importante abrir espacios, sumar voces y construir juntos el país que queremos. Ahora te toca a ti dar el paso y ser parte de este momento”.

Aseguró que su partido no se quedará de brazos cruzados ante lo que calificó como la “destrucción del país’’ bajo el régimen actual, encabezado por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Póngannos a prueba; anímate a participar. En el PAN te estamos abriendo las puertas y solo hay una manera de averiguarlo: inscríbete. Éntrale, no necesitas ser militante para competir. Si tú eres una persona honesta y tienes el respaldo real de la ciudadanía, vas a ser nuestro candidato. No habrá simulaciones”, ofreció.