Investigan colusión de funcionarios con red de huachicol

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México reconoció que se investiga la posible participación de funcionarios públicos en la red de huachicol que se desarticuló el domingo y dejó al menos 32 detenidos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre lo anterior y afirmó que esta línea de investigación está siendo tomada en cuenta por la Fiscalía General de la República y forma parte del expediente abierto.

“Es parte de la investigación”, dijo, al tiempo que subrayó que el combate a estas redes es una labor diaria y que el gobierno no bajará la guardia.

“Si no estuviéramos haciendo nuestro trabajo, no se habría dado este golpe tan importante. No es que se termine todo de un día para otro; es un trabajo diario, con continuidad y seguimiento a las investigaciones”, sostuvo.

De igual manera, Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno federal tiene como objetivo erradicar por completo el robo de hidrocarburos, conocido como huachicol, y aseguró que los recientes resultados de operativos contra este tipo de redes criminales dedicadas a la mencionada actividad son resultado de un trabajo constante y coordinado entre diversas instancias de seguridad.

“Fue una investigación de casi seis meses, muy bien armada, con un trabajo de inteligencia profunda que involucró a todo el gabinete de seguridad”, destacó Sheinbaum al referirse al operativo que desarticuló a una organización delictiva que operaba en el centro del país.

La titular del Ejecutivo federal mexicano explicó que el grupo criminal se abastecía principalmente de ductos de Pemex, aunque también se han detectado otros flujos de combustible robado provenientes de puertos marítimos y terrestres, lo que ha abierto nuevas líneas de investigación.

Red criminal de alto impacto

El pasado domingo, 29 de junio, las autoridades mexicanas dieron a conocer que la organización delictiva desmantelada estaba encabezada por Cirio Sergio “N” y Luis Miguel “N”, alias el Flaco de Oro, y fue responsable de extraer, almacenar y distribuir combustible robado a través de una red clandestina que incluso incluía gasolineras formales.

Según se explicó, en conferencia de prensa, el golpe incluyó la captura de 32 personas, la ejecución de 12 cateos, entre los principales aseguramientos estaban 12 inmuebles utilizados como centros de operación, dos tomas clandestinas, casi 16 millones de pesos en efectivo, 48 vehículos —algunos de lujo y blindados—, 21 tractocamiones, 14 semirremolques, ocho pipas, armamento de alto poder y cajas de medicamento controlado.