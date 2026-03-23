Inicia la primavera en CDMX con marchas y bloqueos: estas son las calles afectadas

La Ciudad de México inicia la primavera este lunes 23 de marzo de 2026 con una jornada marcada por movilizaciones sociales, concentraciones y posibles afectaciones viales en distintas alcaldías, principalmente en la zona centro.

De acuerdo con reportes del C5 de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se prevén al menos 10 concentraciones a lo largo del día, con mayor presencia en la alcaldía Cuauhtémoc.

Desde las 5:30 horas, trabajadores judiciales se manifestaron en Palacio Nacional para exigir indemnizaciones y respeto a sus derechos laborales.

Más tarde, colectivas feministas realizaron protestas en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y en el Centro de Atención para la Búsqueda de Personas, en la colonia Doctores, en demanda de justicia y visibilización de desapariciones.

Actividades sociales, culturales y vigilias

Durante el día también se llevan a cabo diversas actividades sociales y culturales en puntos como Plaza Tlaxcoaque, el Hemiciclo a Juárez y el Monumento a la Madre. Entre ellas, destaca una colecta de juguetes para infancias en situación vulnerable, así como eventos culturales y mesas informativas en torno al consumo de cannabis.

En paralelo, la organización “40 Días por la Vida” realiza vigilias en distintas sedes de la Fundación Marie Stopes México en alcaldías como Cuauhtémoc, Tlalpan y Coyoacán.

Otras alcaldías con movilizaciones

Fuera del centro, también se reportan concentraciones en:

Tlalpan (Periférico Sur)

Coyoacán (Miguel Ángel de Quevedo)

Iztacalco (Río Churubusco y Añil)

En estos puntos se desarrollan actividades informativas, culturales y protestas con aforos moderados.

Calles afectadas y alternativas viales

Las movilizaciones podrían generar afectaciones en vialidades clave como:

Zócalo y alrededores

Avenida Juárez

Eje Central

Niños Héroes (colonia Doctores)

Insurgentes Sur

Periférico Sur

Miguel Ángel de Quevedo

Río Churubusco

Ante ello, autoridades recomiendan utilizar alternativas como Circuito Interior, Eje 1 y 2 Norte, Avenida Chapultepec y Calzada de Tlalpan. También se sugiere el uso de transporte público para evitar contratiempos.

Las movilizaciones de este lunes abarcan distintas causas, desde demandas laborales del sector judicial hasta exigencias de justicia, derechos reproductivos y actividades comunitarias. Las autoridades capitalinas recomendaron a la población anticipar traslados, evitar las zonas afectadas y mantenerse informada a través de canales oficiales.