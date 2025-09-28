Inauguran Centro Multiservicios para atención de personas refugiadas

Para brindar atención integral con enfoque de derechos humanos a personas solicitantes de asilo, refugio y beneficios de protección complementaria en México, este domingo fue inaugurado un nuevo Centro Multiservicios (CMS-T) en Tapachula, Chiapas.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, expuso que este espacio refleja el compromiso del Estado mexicano con quienes buscan protección internacional en el país.

En el acto estuvieron presentes el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, la coordinadora general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Xadeni Méndez; y el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Giovanni Lepri.

Así como el alcalde de Tapachula, Yamil Melgar; el magistrado presidente del Poder Judicial estatal, Juan Carlos Moreno; y el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay.

“Este Centro Multiservicios es un símbolo de cómo se pueden tejer soluciones cuando se unen la voluntad política, la solidaridad internacional, la participación de la sociedad civil y la confianza de las comunidades.

“Como servidores públicos, tenemos muy claro el mandato de nuestra Presidenta: el humanismo es la guía para nuestro gobierno y ponemos en el centro a las personas, sus derechos y su bienestar”, expuso Medina.

En 2024, Tapachula recibió el 65% de las solicitudes en el país para proporcionar asilo a personas en necesidad de protección internacional, por lo cual el CMS-T, nueva sede de la Comar en el municipio, materializará un modelo de carácter interdisciplinario que permitirá atender el número de trámites y servicios relacionados con la materia.

En su turno, la coordinadora general de la Comar, Xadeni Méndez, subrayó que la apertura del centro constituye un avance en la política de atención e integración de personas con necesidades de protección internacional.

Precisó que no solo se fortalece la capacidad institucional para garantizar el derecho a solicitar y recibir asilo en la frontera sur, sino también se avanza hacia la consolidación de un modelo único en la región para brindar soluciones duraderas.

El centro multiservicios, construido en un terreno donado por el gobierno de Chiapas, es resultado de una alianza estratégica entre los gobiernos federal y local, ACNUR y donantes de diferentes países.

Ahí, brindarán atención instancias como agencias del sistema ONU, organizaciones civiles y entidades gubernamentales que prestan servicios de asistencia humanitaria, orientación y canalización a las personas en contexto de movilidad.

Se dará asesoría legal, documentación, asistencia médica y psicosocial, así como acompañamiento a niñas, niños y adolescentes no acompañados, ofertas de empleo y programas de bienestar, entre otros.

Con lo anterior, se busca garantizar procesos ordenados y coordinados en todas las etapas del procedimiento del reconocimiento de la condición de persona refugiada, en colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno, organismos internacionales y sociedad civil.