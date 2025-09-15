Con inversión de 50 mdd, inauguran campo de golf Nauka; Nayarit se consolida como destino turístico de clase mundial

Navarro Quintero: la entidad se fortalece como polo de atracción turística y de inversión en Costa Canuva.

Costa Canuva impulsa a Nayarit como polo estratégico de inversión en México: Miguel Ángel Navarro

Compostela, Nayarit, 15 de septiembre de 2025.- El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, acompañado por la presidenta del Sistema DIF Nayarit, doctora Beatriz Estrada Martínez, encabezó la inauguración del campo de golf Nauka, ubicado en Costa Canuva, municipio de Compostela, que contó con una inversión superior a 50 millones de dólares.

El nombre Nauka proviene de la lengua huichol y significa “cuatro”, en referencia a los distintos entornos naturales que lo rodean: selva, acantilados volcánicos, un estuario de manglares y playa. Este complejo forma parte de un plan integral de desarrollo turístico que busca posicionar a Nayarit como destino de clase mundial.

En su mensaje, el mandatario subrayó que este proyecto confirma la confianza de inversionistas nacionales e internacionales en la entidad y contribuirá a diversificar la oferta turística, detonar empleos y dinamizar la economía regional.

“No ha sido fácil, ha sido muy difícil convencer a quien había que convencer para salir adelante, pero había que generar un ambiente adecuado para que el consorcio no fuera a tener la inseguridad de invertir enormes cantidades de recursos económicos en Nayarit. No solamente en este desarrollo turístico, sino también desarrollo carreteros, también en el aeropuerto. Aquí vemos reflejado lo que es atrevimiento, lo que es innovación, lo que es responder con enorme responsabilidad porque en este contexto se encuentran inversiones turísticas de altísimo nivel, son de clase mundial, no solamente abarcaría su presencia en el área del pacífico mexicano, sino de todo el mundo en general, será un lugar enormemente atractivo”.

Navarro Quintero destacó además que el crecimiento histórico en la recaudación estatal permitirá orientar recursos extraordinarios hacia proyectos sociales que impacten directamente en la población.

“La gente que viene a estos lugares a trabajar, que seguramente habrá muchos nayaritas, la gente que viene en una situación de esparcimiento y de diversión, no va a tener la confrontación con una sociedad que está insatisfecha porque está olvidada. Tanto el sector social está siendo muy atendido, como el sector que venga por algún motivo a estos lugares, estará satisfecho.”

En el acto, José Miguel Bejos, presidente de Mota-Engil México, recordó que esta zona del Pacífico permaneció en el olvido durante décadas pese a su potencial, y subrayó que la conclusión de proyectos carreteros estratégicos resultó decisiva para detonar el desarrollo.

“Se necesitó que llegara un gobierno como el del doctor Miguel Ángel Navarro para que acompañara, liderara este esfuerzo y pudiera convencer a las distintas autoridades, en especial al gobierno federal, de que impulsaran la terminación de todo lo que se había planteado hace muchos años en materia de infraestructura. Nos parece que es momento de invertir, es momento de creer en México, pero sobre todo, es momento de creer e invertir en Nayarit”.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del nuevo complejo y contó con la participación de representantes del sector turístico y empresarial.