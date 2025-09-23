Impulsan SEP, SE y Secihti microcredenciales para fortalecer industria de semiconductores: Mario Delgado

Las Secretarías de Educación, Economía y de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, llevaron a cabo la Reunión de Actualización Curricular, Aprendizaje Digital y Microcredenciales en Semiconductores

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que en Educación Media Superior actualmente hay 184 mil estudiantes en carreras técnicas vinculadas a semiconductores, además de 15 carreras para bachillerato

El Plan México busca consolidar la vinculación entre academia, industria y sector productivo, impulsando formación pertinente y actividades de mayor valor agregado; subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales

El subsecretario de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación de la Secihti, Juan Luis Díaz de León Santiago, comentó que se trabaja para alinear las capacidades formativas con las prioridades estratégicas del Plan México

Las Secretarías de Educación Pública (SEP), de Economía (SE) y de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) llevaron a cabo la Reunión de Actualización Curricular, Aprendizaje Digital y Microcredenciales en Semiconductores, con el propósito de alinear la educación técnica y universitaria a los sectores estratégicos del Plan México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En este encuentro se concretó la donación de equipo de última generación a universidades públicas, realizada por la empresa internacional Infineon Technologies México, el cual servirá para la creación de una red de laboratorios en semiconductores.

Durante la reunión, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, informó que en Educación Media Superior actualmente cursan 184 mil estudiantes en carreras técnicas vinculadas a semiconductores, como Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial, Autotrónica, Electrónica, Mecatrónica y Robótica. Este número de alumnas y alumnos representa un aumento del 15 por ciento respecto al ciclo anterior, incremento derivado de las nuevas carreras que se han abierto.

En este sentido, Delgado Carrillo comentó que existen 15 nuevas carreras técnicas en el Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana, relacionadas con Inteligencia Artificial, Robótica, Automatización, Semiconductores y Nanotecnología, que, junto con el nuevo Bachillerato Nacional, buscan retener a las y los jóvenes en la escuela.

“No con la visión neoliberal. Sí, los jóvenes deben tener una alta especialización técnica, pero ante todo nos interesa formar ciudadanos con valores, con principios, con sentido de comunidad, con responsabilidad y amor a la patria, con profunda conciencia del cuidado del medio ambiente, pero también con una gran capacidad de aprender, de adaptarse y de aprender para la vida”, resaltó.

En presencia del secretario general Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (ANUIES), Luis González Placencia, Delgado Carrillo señaló que el donativo de equipo y la realización de la reunión demuestran la alianza entre lo público y lo privado, y que es posible avanzar juntos cuando se tiene muy claro el horizonte y el objetivo que corresponde a cada actor.

El subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Vidal Llerenas Morales, destacó que, como parte del Plan México se impulsa la inversión en infraestructura para la innovación, la capacitación y la educación dual, con el fin de fortalecer el talento nacional en sectores de alto valor agregado, tal como lo ha marcado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Señaló que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, ya se han publicado decretos que ofrecen incentivos fiscales para fomentar proyectos en polos de desarrollo y en general para las inversiones productivas en el país.

Finalmente, subrayó que el capital humano es una de las principales fortalezas de nuestro país y que el Plan México busca consolidar la vinculación entre academia, industria y sector productivo, impulsando formación pertinente y actividades de mayor valor agregado.

En su intervención, el subsecretario de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación de la Secihti, Juan Luis Díaz de León Santiago, comentó que se trabaja para alinear las capacidades formativas con las prioridades estratégicas del Plan México y, particularmente, con el sector de los semiconductores.

Señaló que el desarrollo de esta industria no sólo representa una oportunidad económica, sino también de soberanía tecnológica y de seguridad nacional. México —abundó— tiene la posibilidad de posicionarse como un actor relevante en las cadenas globales de valor de semiconductores, y para ello el talento humano es piedra angular.

Por ello, explicó, se colabora estrechamente con la SEP y la Secretaría de Economía para construir puentes sólidos entre el conocimiento, la producción, la academia y la industria, de manera que, junto con las instituciones de educación superior, se defina la dirección de la oferta educativa. Gracias a esta colaboración, se avanza hacia una educación más flexible, vinculada al entorno productivo y capaz de adaptarse a los retos del siglo XXI.

A su vez, Ariel Abam, director general de Infineon Technologies México, expuso que su empresa cuenta con 58 mil empleados en el mundo y es líder global en sistemas de potencia e Internet de las Cosas. “Somos número uno en la industria automotriz, en sistemas de potencia y en microcontroladores. Nuestras ventas anuales ascienden a alrededor de 15 mil millones de euros y participamos en cuatro segmentos de mercado: automotriz, energías limpias, sistemas de potencia y sistemas de seguridad”, precisó. Agradeció al gobierno federal por las facilidades brindadas para concretar la donación.

Por su parte, el presidente de la Fundación Iberoamericana de Tecnología, Fernando Sepúlveda, explicó que esta institución, a través de la Semiconductor Alliance, que agrupa a toda la industria nacional del sector y a las principales instituciones académicas, ha trabajado durante los últimos 18 meses en un programa sólido de formación de docentes. Como resultado, más de 80 instituciones educativas en México ya han recibido capacitación en semiconductores.

“Para Santander Universidades, impulsar el desarrollo de la industria de semiconductores significa apostar por el futuro de México. Estos laboratorios no sólo fortalecen la formación de talento altamente especializado, también conectan a nuestras universidades con los sectores estratégicos que definen la competitividad del país. Al apoyar esta iniciativa, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir a una economía más innovadora, inclusiva y capaz de aprovechar las oportunidades que el nearshoring y la tecnología abren para nuestra nación”, indicó el director ejecutivo de Santander Universidades, Arturo Cherbowski.

Donación sin precedentes a universidades mexicanas

La aportación de Infineon Technologies México, valuada en 10 millones de dólares, consiste en el equipamiento de cinco laboratorios con líneas completas de ensamblaje, prueba y empaque (ATP, por sus siglas en inglés), uno en cada universidad anfitriona, con un valor individual cercano a 2 millones de dólares y una capacidad de impacto conjunto de cinco mil estudiantes e investigadores al año. Estos espacios funcionarán como una red nacional de formación y capacitación en semiconductores.

Además del equipamiento principal, la donación incluye refacciones, aulas de capacitación, plataformas de aprendizaje digital y formación especializada en ATP para el personal encargado de la operación, mantenimiento y docencia. De esta manera, se integra una red de infraestructura compartida que responde a la creciente demanda de perfiles altamente especializados en el sector.

El esquema legal y financiero de la donación se instrumentará mediante un fideicomiso estructurado por Santander y con una segunda institución bancaria como fiduciario. En este marco, la ITF asumirá la función de facilitador técnico y coordinador del programa; Santander Universidades y los gobiernos estatales proveerán recursos adicionales para el transporte, instalación y operación del equipo, mientras que las universidades anfitrionas aportarán espacio físico, servicios y soporte operativo local.

Con el respaldo de la Iberoamerican Technology Foundation (ITF), de Santander Universidades esta donación se suma a la agenda de transformación educativa de la SEP y al Plan México, al impulsar el desarrollo de talento altamente calificado mediante aprendizaje práctico alineado con la industria.

Las universidades receptoras serán la Universidad Autónoma de Baja California, CETYS Universidad, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad de Guadalajara y una institución de educación superior de Chihuahua aún por definir, con uso abierto a estudiantes de todo el país.

Se prevén donaciones adicionales en los próximos meses, que permitirán el equipamiento de laboratorios y talleres en bachilleratos y universidades, gracias al decreto publicado el pasado 31 de julio en el Diario Oficial de la Federación, que autoriza la deducción del 100 por ciento del valor de las donaciones realizadas por empresas instaladas o por instalarse en los polos de desarrollo.