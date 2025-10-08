Se impulsa economía regional con identidad y precios justos: Bedolla en evento internacional de OriGIn

Morelia, Michoacán, 8 den octubre de 2025.- El estado de Michoacán será el alma de las Indicaciones Geográficas, afirmó el presidente de oriGIn mundial, Riccardo Deserti, durante la inauguración de la Bienal oriGIn 2025, un encuentro internacional que reúne a expertos de 40 países, donde cinco productos michoacanos recibieron esta declaración por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para sumar siete en total.

Se trata de los molcajetes de piedra que se elaboran en San Nicolás Obispo, una localidad ubicada en Morelia, la capital del estado; las esferas del Pueblo Mágico de Tlalpujahua; la jamaica del municipio de La Huacana; el pez blanco del lago de Pátzcuaro; y la guayaba que se cultiva en el oriente del estado, mismos que ahora estarán protegidos para conservar el patrimonio cultural mientras se impulsa la economía de las comunidades, dijo por su parte el gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla.

“Este logro es un signo elocuente de que vamos por la senda correcta, integrando a la economía global a nuestras comunidades sin renunciar a sus tradiciones, con prosperidad compartida, dignidad y orgullo territorial”, celebró el mandatario, quien se comprometió a redoblar esfuerzos para mantener la posición destaca que Michoacán y México tienen ante el mundo en esta materia.

Tras dar la bienvenida a los asistentes en este espacio que celebra la identidad de los pueblos a través de sus productos, tradiciones y su gente, agradeció la confianza para realizar en Michoacán este evento de talla mundial, donde se llevó a cabo la reunión simbólica de dos grandes emblemas del patrimonio gastronómico internacional: por parte de Italia, el queso Parmigiano Reggiano, y de México, el queso Cotija.

“Michoacán es tierra de oficios, aquí, cada producto tiene una historia, un rostro y un origen. Por ello, la protección de las Indicaciones Geográficas representa más que un sello legal, es un acto de justicia que reconoce el valor cultural, social y económico de nuestras regiones, así como del compromiso que tenemos en nuestro gobierno con las raíces más profundas y con el medio ambiente”, dijo.

En este marco, se llevó a cabo la firma de convenio entre oriGIn, el Gobierno de Michoacán y el Consejo Regulador del Tequila (CRT) para el establecimiento en la entidad de la antena regional oriGIn América Latina, un espacio para proyectar una nueva forma de hacer economía con precios justos, identidad y raíces.

La Bienal oriGIn 2025 se lleva a cabo en la capital michoacana del 8 al 10 de octubre, con la participación de más de 600 asistentes, entre socios, productores, consejos reguladores y asociaciones de 40 países y 28 estados de México, con el propósito de fortalecer alianzas, intercambiar saberes y reafirmar la autenticidad, cooperación y reciprocidad.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, habló sobre el crecimiento que ha tenido el país en materia de Indicaciones Geográficas y subrayó la necesidad de voltear a ver los productos locales para mandar el mensaje de que lo hecho en México está bien hecho.