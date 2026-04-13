Ice detiene a Rafael Zaga Tawil, empresario mexicano que desfalcó al Infonavit

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha detenido a Rafael Zaga Tawil, empresario mexicano involucrado en un presunto fraude al Infonavit por más de 5,000 millones de pesos, y quien permanecía prófugo de la justicia desde el año 2020.

La dependencia estadounidense detalló que Zaga Tawil se encuentra en el Centro de Detención Glades County, ubicado en el estado de Florida.

Cabe recordar, y con base a la información de la Fiscalía General de la República (FGR), que tanto Rafael Zaga Tawil como su hijo Elías Zaga Hanono, habrían recibido en 2017 un pago ilegal por una indemnización por rescisión de contrato.

Tras realizar varias investigaciones y comenzar un proceso legal contra los Zaga, este casi se dio a conocer como Telra-Infonavit, en el que también está involucrado Teófilo Zaga Tawil por crimen organizado y desfalco al organismo público.

Los involucrados en el presunto desfalco habrían dispersado el dinero obtenido del Infonavit utilizando cuentas bancarias de empresas de los Zaga, entre ellas Easi Group.

Algunas versiones periodísticas señalan que la FGR investiga varios fideicomisos que los Zaga Tawil utilizan para mover sus recursos financieros, entre ellos Zahan Trust y Rejavis Trust, así como la fiduciaria Trident Trust Company, la cual a su vez transfiere recursos a JP Morgan, UBS y Safra Bank, presuntamente a nombre de Jenny Hanono de Zaga y otras personas como Ygal Azogi y Moises Nahmad Betech.

(Con información de Diego Badillo)