Huracán Lorena continúa intensificándose cerca de las costas de Baja California Sur

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que el huracán Lorena sigue intensificándose en su trayectoria paralela a las costas de Baja California; por lo que se esperan lluvias torrenciales en parte del territorio mexicano.

Al corte de las 15:00 horas (tiempo local) el SMN detalló que el centro del huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson se localizó a 255 kilómetros (km) al oeste de Cabo San Lucas y a 220 km de Cabo San Lázaro, con vientos máximos sostenidos de 130 km por hora (km/h)

En tanto el desplazamiento del fenómeno meteorológico se mantiene hacia el noroeste a 24 km/h.

El SMN pronosticó lluvias torrenciales en el centro y sur de Baja California Sur a causa de los desprendimientos nubosos de Lorena. Mientras que para Sonora y Sinaloa se prevén precipitaciones "intensas"; y "muy fuertes" para Baja California, Nayarit y Jalisco.

Se prevé " viento de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h en costas de Baja California Sur, y de 40 a 60 km/h en el Golfo de California, Sonora, Sinaloa y Jalisco (costa)", reportó el SMN.

También se estima oleaje de 4.5 a 5.5 metros de altura en costa occidental de Baja California Sur y de 2 a 3 metros de altura en costas de Sinaloa y Nayarit.

Prevén lluvias en Edomex

En tanto para el centro del territorio del país el SMN reportó que un canal de baja presión y divergencia en altura, propiciarán lluvias fuertes en el centro y oriente, con puntuales muy fuertes en Guanajuato, Estado de México y Puebla.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que las precipitaciones podrían ser con descargas eléctricas y granizo, por lo que instó a la población a tomar precauciones.