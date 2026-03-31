Gustavo Ayón será candidato de MC a Nayarit; abandona Morena

Gustavo Ayón Aguirre, exbasquetbolista y presidente municipal de Compostela, Nayarit, postulado en 2024 por la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM), informó que renunció al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y se dispone a ser nominado candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nayarit, que se disputará en junio del 2027.

"Es el mejor basquetbolista mexicano de la historia y un ejemplo de esfuerzo y resultados. Queremos que encabece un proyecto de cambio en Nayarit… Nosotros no exigimos afiliación partidista, no exigimos que la gente deje de ser ciudadana para utilizar este vehículo para que pueda encabezar el esfuerzo de verdadero cambio, de verdadera alternativa, como nos hemos denominado en el caso de Nayarit", afirmó Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del MC.

Ayón Aguirre se dijo agradecido con Morena, pero que decidió renunciar por la incongruencia de quienes militan en ese partido.

"Hoy me separo muy agradecido por la oportunidad que me dieron de incursionar en el tema público, pero hoy yo tomo una decisión con mucha firmeza porque mis valores están encaminados a hacer constantemente el bien, no para mí, sino en el entorno social porque es donde vamos a dejar un legado a nuestras familias.

"No me gustó la falta de congruencia de lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen (en Morena). No soy parte de eso, mi vida no es eso, mi vida es de trabajo, de sacrificio constante, de siempre estar con el pie en el acelerador pero para hacer las cosas de manera correcta en donde sea, dentro de una oficina o en el tema público, y la verdad no me gustó esa forma".

Aseguró que con MC sí se identifica y por eso dio el salto y abandonó el partido oficial.

“Estoy muy contento con esta invitación. Hace un par de meses yo renuncié a mi militancia con Morena. Estoy muy orgulloso de que (en MC) se hayan fijado en mi trabajo en Compostela, Nayarit, para poder encabezar los trabajos junto con la dirigencia estatal, la dirigencia nacional. La verdad que me siento muy contento, muy orgulloso, muy motivado por emprender algo que va con mi ideología, con mi manera de pensar, con mi forma de ser’’.

En 2024, Ayón Aguirre ganó la elección de presidente municipal de Compostela dos a uno, 56.1 contra 22.7%; su contendiente más cercana fue Rosa Mirna Mora Romano, candidata de la coalición PAN-PRI-PRD.