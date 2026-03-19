Nayarit refuerza vehículo financiero para detonar inversiones inmobiliarias

El Fondo Soberano Nuevo Nayarit (Fosonn) operará el Reserved Alternative Investment Fund o Fondo de Inversión Alternativo Reservado (RAIF) de Luxemburgo para atraer capital de fondos de inversión europeos hacia proyectos turísticos y de infraestructura en la entidad, la figura líder mundial en la administración de activos transfronterizos, fungirá como el vehículo bajo estándares regulatorios internacionales, para atraer y dar certeza jurídica a inversionistas de Europa, Medio Oriente y Asia.

El esquema permitirá que los terrenos propiedad del estado, actualmente activos estáticos, se conviertan en activos productivos. La estructura luxemburguesa garantiza a los inversionistas europeos un marco jurídico predecible y homologable con los estándares financieros de la Unión Europea, eliminando barreras regulatorias que limitan la llegada de estos capitales al desarrollo inmobiliario regional, señaló en durante la presentación Mauricio Jorge Rioseco Orihuela, socio director de RW Consulting y administrador del Fosonn.

Estructura

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), del estado constituyó inicialmente el Fideicomiso Nuevo Nayarit (FIN) como el vehículo patrimonial encargado de administrar y transferir los bienes estratégicos del estado hacia esquemas de desarrollo productivo.

Sobre esta base jurídica, el FINN constituyó el Fondo Soberano Nuevo Nayarit (Fosonn) como una sociedad promotora de inversión de capital variable. Esta figura legal se rige por la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Sociedades Mercantiles, las cuales se adecuaron mediante una reforma a la construcción del estado.

El Fondo Soberano Nuevo Nayarit a través de su administrador identifica proyectos alineados con los ejes de desarrollo estatal, (turismo, energía, salud, logística e infraestructura), y busca inversionistas interesados. Una vez seleccionada la inversión, el Fideicomiso Nuevo Nayaritaporta el inmueble o terreno mientras el socio privado inyecta capital, conocimiento técnico y capacidad operativa a una sociedad de proyecto, generalmente constituida como un fideicomiso.

“Si el terreno se vendiera desde el inicio, el valor sería limitado, pero al estructurar y desarrollar el proyecto, este valor puede multiplicarse varias veces” explicó Rioseco.

Los ingresos generados en la sociedad de proyecto fluyen primero hacia una subsidiaria controladora, como la ya creada para el sector turismo, luego al Fosonn y finalmente se distribuyen conforme a lo establecido en la ley.

La legislación estatal determinó que el 51% de los rendimientos generados por el Fosonn se destinarán al Fideicomiso Nuevo Nayarit para reinversión y fortalecimiento del sistema, mientras que el 49% restante se transferirá al Fondo de Ahorro Nayarit (FAN) como aportaciones directas para las y los trabajadores del estado “de esta manera, el desarrollo inmobiliario se convierte en inversión pública productiva y en ahorro para el retiro”.

Este esquema, permite que el suelo nayarita genere ingresos de manera permanente en lugar de obtener un pago único por su enajenación.

“Estos activos representan escenarios de inversión mixta en el cual Nayarit aporta el terreno, siendo propietario de él, viene la inversión privada al proyecto y hemos llegado a una negociación en el que las ganancias para Nayarit son del 18%”, dijo Miguel Ángel Navarro Quintero, Gobernador de Nayarit.

Fideicomiso Nuevo Nayarit

El patrimonio inmobiliario transferido al Fideicomiso Nuevo Nayarit asciende a más de 50,000 millones de pesos, declaró el gobernador.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó la creación de nuevos polos de desarrollo turístico en Nayarit, los cuales serán operados en coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), estos polígonos se ubicarán estratégicamente en la zona costera con posibilidad de ampliación hacia otras regiones, un modelo que garantiza “una oxigenación social para evitar esquemas de todo incluido que aíslan a los turistas de las comunidades locales”

Actualmente existen acuerdos en confidencialidad en torno a cinco inversiones concretadas en la entidad bajo el Fosonn aunque adelantó que la presidenta ha participado activamente en la revisión de estos proyectos, afirmó Navarro Quintero.